涉浮報差旅費被查 加州高鐵CEO辭職 董事會已限制他的權限

加州高鐵局首席執行官Ian Choudri 28日晚突然宣布辭職，結束為期約二年的任期，為爭議不斷的高鐵再投入新變數 。(加州高鐵局檔案照)

AI摘要 文章摘要整理： 加州高鐵局CEO Choudri在顧問差旅費爭議與財務壓力升高之際辭職，董事會已縮限其權限；同時，高鐵計畫持續面臨超支、延誤與資金缺口。

加州高鐵 局首席執行官（CEO）Ian Choudri 28日晚突然辭職，結束為期約二年任期。就在高鐵面臨預算超支、工程延誤及聯邦資金流失之際，州調查員近期又爆出相關四家顧問公司涉數十萬元不符合規定的差旅支出，使這項重要公共工程再度成為焦點。

高鐵局董事會29日確認Choudri辭職，並宣布由加州財政廳長Joe Stephenshaw暫代。Choudri在辭職信中表示，希望將時間投入「重要的個人與家庭事務」，並稱領導高鐵局是其職涯最有意義、最滿足的經歷之一。

不過，他的離職正值高鐵局面臨外界追究顧問差旅費、加強財務監督的關鍵時刻。董事會本月稍早已限制他的合約簽署權限，要求由法律顧問先行審核。據CalMatters報導，董事會此前數周也在考慮對Choudri採取處分，包括解除職務。

近60萬元支出不符規定

加州高鐵局監察長辦公室近期調查2024年至2026年間四家顧問公司的差旅費，發現部分支出未依規定事先獲批，並涉及缺乏充分商業理由的旅行及交通費。

根據調查，相關支出中約68萬元未獲事先批准，其中約59.2萬元被認定為不允許報銷的費用。問題支出包括頭等艙機票、較高級別的叫車服務，以及前往健身房、密室逃脫娛樂場所、夜店、雪茄休息室、酒吧及私人住宅等地的交通或差旅費。此外，部分旅行無法證明與州政府業務有關；有些支出則在缺乏充分審核下獲得報銷。部分顧問曾表示，旅行是應高鐵局高層要求安排，其中包括Choudri。

調查涉及的四家顧問公司為KPMG、Nossaman、AECOM-Fluor合資企業，以及SYSTRA-TYPSA合資企業。

造價從330億飆至2310億

加州高鐵計畫的成本與工期，是另一項長期爭議。2008年，加州選民批准約99.5億元債券，支持興建連接舊金山與洛杉磯的高鐵。當時整體計畫預估造價約330億至450億元，原訂2020年提供服務。隨著工程進度落後、施工成本增加及資金來源不確定，計畫不僅未能如期完成，總造價也大幅攀升，最新估計可能介於1260億至2310億元，

2025年，川普政府取消約40億元聯邦資金。加州高鐵局曾就此提告，2025年12月又撤回，轉而尋求私人投資等其他資金來源。州檢察長辦公室今年7月曾警告，若未能取得額外資金，高鐵局最快2027年12月面臨資金耗盡風險。

領導層更替 工程能持續？

Choudri 2024年獲聘擔任高鐵局CEO。任內，高鐵局持續推進中央谷地施工，並尋求吸引私人投資、降低顧問合約成本及加快工程進度。然而，預算超支、施工延誤及監督機制受到質疑等問題，始終未能消除。

加州高鐵計畫的工程進度存在長期落後的問題。圖為在建設的工程區域。（取自加州高鐵局新聞稿）