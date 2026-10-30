川普任內 入籍案月均減83％ 少數族裔邊緣化

洛杉磯加大的報告指出，川普執政期間，入籍人數大幅下滑，加州受衝擊最嚴重。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： UCLA研究指出，川普任內美國入籍率大幅下降，受新規與審理延宕影響，加州尤其明顯，恐使更多合法移民被長期排除在政治參與之外。

KTLA 5電視台報導，洛杉磯 加大（UCLA）社區知識中心最新研究發現，全美移民 歸化入籍率大幅下滑，加州受到的衝擊尤其明顯。研究分析全國及各州的入籍率變化後認定，成為美國公民已變得越來越困難。

研究指出，與拜登執政時期相比，川普 執政期間取得公民身分的合法移民人數減少了76%。從更長期的角度看，1990年代到2024年間，每年入籍人數大幅成長，到2024年時，每月平均超過7萬人。1996年和2008年更是高峰，全年入籍人數都超過100萬人。

研究顯示，入籍人數從2025年夏末開始下滑，可能原因包括新的公民考試、品德評估等新規定，以及申請審理速度變慢。從2024年初到今年夏天，入籍申請的平均審理時間幾乎增加一倍。

在這些因素影響下，每月核准的入籍案件減少了83%，從2025年4月的8萬8000件，降到2026年8月的不到1萬6000件。研究人員表示，若低入籍率持續，可能回到二戰後的水準。

研究發現，加州的入籍人數下滑尤其明顯。聖荷西地區的降幅居全美之冠，佛萊斯諾（Fresno）、洛杉磯和舊金山的降幅也都高於全國平均。比較2025年和2026年的第3季，50州中只有愛荷華州的入籍人數增加，其餘各州降幅介於51%到95%之間。

研究指出，入籍人數驟減的後果之一，是原本有機會在今年及往後選舉中投票的合法移民失去投票權。審理時間拉長，也可能讓更多人打消申請入籍的念頭。

研究人員在結論中警告，長期下來，恐怕會形成一群被邊緣化的人口，他們合法居住在美國，在政治上卻被困在二等居民地位。研究指出，目前雖然還沒有資料顯示這群卡在灰色地帶的人口組成，但少數族裔移民所占的比率可能偏高。