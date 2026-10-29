加州州長選舉最新民調 貝西拉大幅領先希爾頓

最新民調顯示，加州州長民主黨候選人貝西拉（左）選民支持率大幅領先共和黨候選人希爾頓（右）。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 距離加州州長大選不到1周，最新民調顯示貝西拉以60%對33%大幅領先希爾頓，且多數未決定選民也偏向貝西拉。

距離11月大選不到一周，歷時兩年的加州 州長選戰可能迎來意料中結果。

CalMatters報導，自民主黨候選人貝西拉 （Xavier Becerra）和共和黨候選人希爾頓（Steve Hilton）在6月加州州長初選中晉級以來，多次民調 皆顯示，貝西拉一直保持兩位數的領先態勢。

愛默生學院（Emerson College）於10月17日至19日進行的最新民調結果顯示，貝西拉現在的選民支持率高達60%，大幅領先希爾頓的33%。在尚未決定投票的選民中，近三分之二傾向支持貝西拉。

CalMatters認為，如果民調結果符合預期，並不是因為希爾頓不夠努力。

這位首次涉及加州政壇的共和黨候選人，已試過一切方法強化自己的競爭力，包括在全州進行巡迴演講、在社群媒體大量刊登挑釁性廣告、利用人工智能將自己描繪成貝西拉鬥獸場的鬥士，以及在洛杉磯貧民窟Skid Row發自拍影片短訊。

希爾頓還提出一系列廣泛又包羅萬象的政策，從每加侖汽油3元、削減各收入群體稅金，到建立十座新城市、設立一個負責放寬夜生活管制的「娛樂與自由辦公室」（Office of Fun and Freedom）。不過，對於如何獲得州議會的支持以推行計畫，他卻鮮有提及。

此外，希爾頓「什麼都試」的作法也導致一些失誤。例如，為了拉攏自由派選民，他鼓勵選民「不妨試試」、卻被認為帶有性暗示的廣告，引發保守派的強烈反彈；他還指控貝西拉謊稱其父母是移民，但事實是，貝西拉父親雖然出生於沙加緬度，但幼年即被帶回墨西哥生活，年輕時曾在美墨邊境兩邊工作，最終定居加州。

相較之下，貝西拉的選舉策略截然不同。他避免做出虛華承諾、很少提出具體政策，而是談論他的政策將如何優先考慮中產階級和勞工階級家庭。

貝西拉的一些提議是對州長紐森現行政策的漸進式調整，例如減少住房開發商審批計畫的繁瑣程序。他最雄心勃勃的承諾是，如果聯邦大幅削減醫療補助計畫（Medi-Cal），加州將繼續為所有可能失去該計畫的民眾提供醫療保障。