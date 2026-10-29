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80歲失智症專家仍看診 靠運動維持大腦健康

記者朱敏梓╱綜合報導
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專家表示，維持大腦健康可從規律運動開始，並建議長者依自身狀況逐步增加活動量。（示...
專家表示，維持大腦健康可從規律運動開始，並建議長者依自身狀況逐步增加活動量。（示意圖取自Pexels）

AI摘要

文章摘要整理：

梅約診所失智症專家Petersen以自身實踐指出，運動是維持大腦健康的首要關鍵，並透過學習、飲食、睡眠與社交習慣降低失智風險。

隨著年齡增長，記憶力和大腦健康成為許多人關心的話題。現年80歲的梅約診所（Mayo Clinic）失智症專家Ron Petersen研究老化與認知健康逾50年，如今仍全職從事臨床研究並看診。對如何維持大腦健康，他表示，如果只能選一件事，那就是運動。

華盛頓郵報報導，Petersen是梅約診所老化研究計畫負責人，曾參與建立「輕度認知障礙」的概念。他認為，老化並非只能被動接受，日常習慣也能影響認知健康。

Petersen表示，不出差時，他通常每周運動三至四天，有時與妻子一起到健身房。他會快走，也會在跑步機上調整速度及坡度，平時還打高爾夫球。除有氧運動，他也進行阻力訓練和伸展活動，幫助維持肌力與柔軟度，降低跌倒風險。他建議，每周可朝150分鐘有氧運動的目標努力。。

除了運動，Petersen也建議讓大腦持續接觸新事物，例如閱讀報紙、聽講座或與他人討論。他工作之餘喜歡閱讀非虛構作品，也會看新聞和體育賽事。他建議選擇自己感興趣、每天都願意做的活動，例如學語言、聽音樂或學習使用新科技。

飲食方面，Petersen表示，很難斷定哪一種飲食方式對大腦最好，但有益心臟健康的地中海飲食或MIND飲食，都是值得考慮的選擇。這類飲食強調蔬菜、水果、豆類、堅果及魚類等食物。他早餐經常吃穀麥片、優格和莓果；晚餐多選擇雞肉或魚，紅肉約兩周吃一次。他偶爾與親友小酌，但不建議原本不喝酒的人為健康而開始飲酒。研究顯示，大量飲酒與失智症風險增加有關。

Petersen也重視睡眠，平時大約晚10時30分就寢、早上6時30分起床，盡量維持固定作息，並避免在晚上攝取咖啡因。他指出，有些人年紀漸長後可能在床上待更長時間，卻經常半夜醒來、難以再次入睡。若有睡眠呼吸中止等問題，應尋求醫療協助。至於午睡，他認為短暫休息沒有問題，但如果經常在下午睡上一、兩小時，可與醫療人員討論，了解是否存在睡眠障礙。

Petersen有兩名子女和六名孫輩，家人住得不遠，通常每周聚會。他認為，與家人、朋友保持聯繫，對認知健康同樣重要。他指出，年紀漸長後，有些人可能愈來愈不願出門或參加活動，應盡量保持與他人的互動。研究也發現，孤獨感與失智症風險增加有關。

精華 FAQ

  • 他認為如果只能選一件事，那就是運動。Petersen長年研究老化與認知健康，主張日常習慣會影響大腦功能，運動則是最具影響力的保養方式。

  • 他不出差時每周運動3至4天，會快走、使用跑步機並調整速度與坡度，也打高爾夫球，另外還做阻力訓練與伸展，幫助維持肌力、柔軟度並降低跌倒風險。

  • 他建議保持學習新事物，如閱讀、聽講座或接觸新科技；飲食可參考地中海或MIND飲食；睡眠要固定作息；也要維持與家人朋友互動，避免孤獨感增加風險。

華盛頓郵報 失智症

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