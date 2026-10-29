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蘆筍帶泥味不討喜 英國日本研究發現多項健康益處

編譯組／綜合報導
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蘆筍略帶苦澀的泥土味，或會令某些人抗拒，但其健康益處良多，包括助眠、穩定情緒、改...
蘆筍略帶苦澀的泥土味，或會令某些人抗拒，但其健康益處良多，包括助眠、穩定情緒、改善記憶力與防失智，並助抗流感。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

綜合英國與日本多項研究顯示，蘆筍補充劑可能改善睡眠、情緒與記憶，並透過抗氧化與營養成分帶來防失智及抗流感等健康益處。

蘆筍有時被人抗拒，因略帶苦澀的泥土味，而且食用後的幾小時內，尿液中會產生硫磺味。然而，越來越多研究發現，蘆筍具多項健康益處，包括助眠、穩定情緒、改善記憶力與防失智，並助抗流感，卻未廣泛為人所知。

每日郵報報導，劍橋大學出版社發表一項綜合研究檢視報告，英國和日本的研究人員對16項研究做出最新的綜合檢視，研究涉及503人，年齡介乎20至87歲，當中有大學生、計程車司機、輪班工人及被診斷患有癡呆症的老年人，這些人本來有不良的睡眠習慣和失眠。結果顯示，服用蘆筍補充劑的人睡眠品質更好、更少焦慮、注意力更集中。

結果指出，蘆筍與更長時間的深度睡眠有關。深度睡眠是一個關鍵的睡眠時段，有助身體肌肉和組織修復，以及清除大腦中與失智症相關的代謝廢物。蘆筍還含有抗氧化劑，可保護免疫系統，尤其是在流感季節來臨之際。

但須留意，這項研究綜述的規模較小，並且由保健品公司Amino Up提供部分研究資金，有可能得出偏頗的研究結果。不過，仍有別的研究同樣顯示蘆筍有益於睡眠和記憶力的好處。

在2021年一項老鼠研究中，研究員發現蘆筍莖的萃取物有助減少β-澱粉樣蛋白和tau蛋白的積累。這些蛋白具毒性，與發展出阿茲海默症有關。2023年一項針對27名輕度至中度失智症患者的試驗研究發現，服用蘆筍萃取物的患者的躁動和抑鬱症狀有所減輕。

蘆筍富含葉酸，是一種必需營養素，有助提高反應速度及預防與年齡相關的認知能力下降。蘆筍亦富含維生素C和E及被稱為多酚的抗氧化劑，有助刺激紅、白血球的活性，使抗體增加，從而幫助抵抗流感和普通感冒等疾病。雖然服用補充劑較容易增加蘆筍的攝取量，但專家一直建議盡可能多食用天然食物，以增加有益營養素的攝取量。

精華 FAQ

  • 報導指出，蘆筍可能幫助睡眠更好、減少焦慮、提升注意力，並與記憶力改善、防失智及增強免疫力有關，尤其對深度睡眠與抗氧化保護較受關注。

  • 英國和日本研究人員綜合16項研究、共503人，對象包括大學生、計程車司機、輪班工人與失智症患者，結果顯示服用蘆筍補充劑者睡眠品質較佳，且較少焦慮。

  • 因研究規模偏小，且部分資金來自保健品公司，可能影響結果；專家因此建議盡量從天然食物攝取，以獲得更完整的葉酸、維生素與抗氧化營養。

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