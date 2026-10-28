換屋住宿當紅 比住酒店每趟省1000元

隨著旅遊住宿成本持續上升，住進別人家的這種「換屋住宿」，正成為部分旅客考慮的住宿方式。（截圖自Kindred官網）

AI摘要 文章摘要整理： 隨著住宿成本上升，換屋住宿透過積分制度與低費用優勢，吸引常旅行者使用，甚至帶來超越省錢的生活連結。

隨著旅遊住宿成本持續上升，住進別人家的這種「換屋住宿」正成為部分旅客考慮的住宿方式。相較於飯店或度假出租屋，換屋住宿讓旅客以自己的住宅換取日後住宿機會，近年吸引一些經常旅行、希望降低住宿支出的民眾。

USA Today報導，42歲的紐約音樂人Cassandra Jenkins就是一個例子。由於工作需要經常出國巡演，她過去曾住過飯店及度假出租屋，近年則開始使用換屋平台Kindred，在歐洲巡演期間入住其他會員的住宅。

換屋住宿並非新概念，市場上已有Home Exchange、Home Link等平台，運作方式則各有不同。Kindred採取「先付出、再獲得」模式，會員先將自己的主要住所開放給其他會員入住，藉此累積住宿積分，再用積分兌換日後的住宿。

這意味著換屋不一定要發生在兩個人之間。會員可以在自己外出旅行時讓別人入住自己家，之後再選擇另一個時間、前往不同城市使用累積積分。Kindred表示，目前約15%的預訂屬於直接互惠換屋，也就是兩名會員同時交換住宅，其餘多數則是透過積分進行。

這套制度也不以住宅大小計算住宿積分。以Kindred的方式，一間紐約一房公寓與一棟舊金山 五房住宅，都可以按照「提供一晚住宅、取得一晚住宿積分」的方式計算。

Kindred成立於2022年，目前宣稱在全球150個城市擁有約50萬名會員。不過，使用換屋積分並不代表旅客完全不用支付費用。會員不需繳交註冊費，但每趟旅程仍須負擔服務費及清潔費。以美國境內五天旅程為例，平均服務費約200美元、清潔費約300美元；前往倫敦則平均為175美元服務費及200美元清潔費。

事實上，對Jenkins而言，換屋的經驗也不只是降低住宿成本。她自己曾在離開紐約巡演一個月期間，把公寓提供給其他會員入住。當時住進她家的是一名正在接受體外受精（IVF）及凍卵療程的紐約女性。

Jenkins表示，得知對方需要一個舒適的居住空間後，她相當感動，也因為自己當時同樣計畫接受IVF，兩人因此產生連結。對她而言，原本在自己離開期間空著的住宅，也因此成為另一個人度過人生重要階段的暫時住所。

Hawkins估計，若是較長時間的旅行，換屋住宿與飯店或度假出租屋相比，每趟可能節省約1000美元。