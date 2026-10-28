史丹福2學者 認富豪稅恐失數百億稅金
史丹福胡佛研究所2名經濟學家警告，富豪稅案不僅稅收可能低於預期，還可能因富人外移讓加州長期損失數百億元財政收入。
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史丹福胡佛研究所2名經濟學家警告，富豪稅案不僅稅收可能低於預期，還可能因富人外移讓加州長期損失數百億元財政收入。
史丹福大學胡佛研究所兩位經濟學家稱，億萬富豪稅案（Proposition 40）如果通過，長遠來看可能使加州損失數百億元的稅金和收益。
舊金山紀事報報導，加州選民已就富豪稅開始投票，但包括一些灣區經濟學家在內的專家們對這項政策的爭論卻愈演愈烈。最新的論戰之一是史丹福胡佛研究所（保守派智庫）兩位經濟學家發布的新報告。他們不僅認為這項一次性徵稅無法達到預期的增幅，而且從長遠來看，實際上可能會讓加州損失慘重。
論點的第一點是關於富豪稅本身的稅收。兩位經濟學家認為這項稅收只能徵到約360億元，約為支持者預測的1000億元的三分之一。
爭議的第二點則完全是另一類稅金──超級富豪們已經繳納的所得稅。該論文的作者賈羅斯（Benjamin Jaros）和勞赫（Joshua Rauh）估計，一次性徵收富豪稅將導致加州許多最富有的居民流失，進而減少加州從他們那裡徵收的所得稅，造成平均300億至400億元的財政收入損失。
但對於包括一些諾貝爾經濟學獎得主在內的富豪稅支持者來說，胡佛研究所的說法過於極端。提案作者認為，假設富人已經（或將會）離開加州以避免損失其淨資產的二十分之一是過於悲觀的看法。Meta在提交給證券交易委員會SEC的文件中披露，查克柏格曾考慮離開加州，但在公司給予他新的股票交易後，他同意留下。作者也表示，為了彌補聯邦政府大幅削減醫療保健資金，這項稅收比以往任何時候都更為必要。
他們認為富豪稅即使通過，實際可徵得的金額也可能低於支持者預期，且因高資產者外移，長期還會讓加州失去更多稅收與財政收益。 作者估計這項一次性徵稅大約只能徵到360億元，僅約為支持者原先宣稱1000億元的3分之1，與宣傳目標有明顯落差。 支持者認為，假設富人會為了避免失去淨資產的20%而大量離開加州，過於悲觀；他們也主張在聯邦削減醫療資金下，這項稅收更有必要。
精華 FAQ
他們認為富豪稅即使通過，實際可徵得的金額也可能低於支持者預期，且因高資產者外移，長期還會讓加州失去更多稅收與財政收益。
作者估計這項一次性徵稅大約只能徵到360億元，僅約為支持者原先宣稱1000億元的3分之1，與宣傳目標有明顯落差。
支持者認為，假設富人會為了避免失去淨資產的20%而大量離開加州，過於悲觀；他們也主張在聯邦削減醫療資金下，這項稅收更有必要。
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