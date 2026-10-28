史丹福2學者 認富豪稅恐失數百億稅金

賈羅斯（Benjamin Jaros，左）與勞赫（Joshua Rauh）。(stanford.edu)

AI摘要 文章摘要整理： 史丹福胡佛研究所2名經濟學家警告，富豪稅案不僅稅收可能低於預期，還可能因富人外移讓加州長期損失數百億元財政收入。

史丹福大學 胡佛研究所兩位經濟學家稱，億萬富豪稅案（Proposition 40）如果通過，長遠來看可能使加州 損失數百億元的稅金和收益。

舊金山紀事報報導，加州選民已就富豪稅開始投票，但包括一些灣區 經濟學家在內的專家們對這項政策的爭論卻愈演愈烈。最新的論戰之一是史丹福胡佛研究所（保守派智庫）兩位經濟學家發布的新報告。他們不僅認為這項一次性徵稅無法達到預期的增幅，而且從長遠來看，實際上可能會讓加州損失慘重。

論點的第一點是關於富豪稅本身的稅收。兩位經濟學家認為這項稅收只能徵到約360億元，約為支持者預測的1000億元的三分之一。

爭議的第二點則完全是另一類稅金──超級富豪們已經繳納的所得稅。該論文的作者賈羅斯（Benjamin Jaros）和勞赫（Joshua Rauh）估計，一次性徵收富豪稅將導致加州許多最富有的居民流失，進而減少加州從他們那裡徵收的所得稅，造成平均300億至400億元的財政收入損失。

但對於包括一些諾貝爾經濟學獎得主在內的富豪稅支持者來說，胡佛研究所的說法過於極端。提案作者認為，假設富人已經（或將會）離開加州以避免損失其淨資產的二十分之一是過於悲觀的看法。Meta在提交給證券交易委員會SEC的文件中披露，查克柏格曾考慮離開加州，但在公司給予他新的股票交易後，他同意留下。作者也表示，為了彌補聯邦政府大幅削減醫療保健資金，這項稅收比以往任何時候都更為必要。