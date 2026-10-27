1副麻將中國工廠報價30元 在美可賣300-400元

中國一間麻將工坊的負責人表示，客戶主要是亞馬遜賣家，一副麻將向工坊訂製約人民幣200元，折合約30美元，客戶則以300至400美元出售。圖為麻將示意圖。（本報檔案照）

AI摘要 文章摘要整理： 美國麻將市場熱潮推升價格，中國工廠報價約30美元的牌組，在美國可賣到300至400美元以上，但實際利潤仍受平台抽成、運輸與營運成本影響。

一副麻將在中國工廠報價約30美元，到了美國，竟能賣到300至400美元，甚至更高。美國麻將熱潮背後，從生產端到零售端高達十多倍的價格反差，也讓這門生意的獲利空間受到關注。

據全國公共廣播電台（NPR）報導，中國江蘇泰興一間麻將工坊的王姓共同負責人表示，客戶主要是亞馬遜 （Amazon ）賣家，一副麻將向工坊訂製約人民幣200元，折合約30美元，客戶則以300至400美元出售。他認為，利潤空間可觀，因此客戶並未抱怨關稅及運費上漲。

若依上述報價計算，零售價約為工廠報價的10至13倍，每副相差約270至370美元。不過，這筆價差尚未扣除進口、運輸、銷售及營運等支出，不能直接視為賣家實際賺進口袋的淨利。

光是網路平台抽成，就可能吃掉數十美元。根據亞馬遜公布的收費標準，玩具與遊戲類商品的銷售佣金為15%。若商品適用這項費率，一副售價300至400美元的麻將，佣金便約45至60美元；若另使用平台倉儲、配送或廣告服務，還有其他費用。這是依公開費率試算，並非受訪工坊客戶的實際帳目。

美國市場上，數百元的麻將牌組確實不難找到。The Mahjong Line官網列出的焦糖色簡約系列售價395美元，包含160張壓克力牌、仿皮收納袋及說明指南；同頁另有系列標價485美元。不過，NPR並未指認這個品牌是受訪工坊的客戶，無法推定其進貨價。

麻將商機也延伸至周邊商品。據名利場（Vanity Fair）今年3月10日報導，Oh My Mahjong從車庫起家，短短三年間，年營收已超過3000萬美元，產品涵蓋牌組、桌墊、牌架及收納用品。品牌每年計畫推出10至12款牌組設計，部分款式即使售價超過400美元，仍在數分鐘內售罄。有些客戶不只買來打牌，更開始收藏不同款式，持續添購。

品牌端也強調牌組背後的檢測與品管。Oh My Mahjong官網表示，公司與境內化學專業人員合作，定期檢測每批進口牌組，並在中國增加品管團隊，持續處理產品回饋。但該頁並未公布這些工作的具體成本，也無法由此算出每副牌的利潤。

這波商機也讓中國製造商調整產品。據NPR報導，王姓業者指出，美國買家偏好尺寸較小、色彩更豐富的壓克力麻將，製程與設備均不同於傳統麻將。他原先從事銷售，後來因供貨吃緊而投入製造；他表示，先前即使提前付款，也未必能確保工廠準時交貨。

迎合美國市場，連包裝細節也不能馬虎。王姓業者表示，麻將牌的塑膠封膜必須包得緊實，不能留有空隙或鬆散接縫，否則會影響開箱體驗。