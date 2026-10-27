美國郵輪旅遊人數 連5年創新高 這個最受歡迎…

美國汽車協會（AAA）預測美國計畫乘坐郵輪度假的人數將連續第五年創下歷史新高，2027年美國將有2240萬人搭乘國內和國際郵輪，比2026年成長3.6%。示意圖。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 美國郵輪旅遊持續升溫，預計2027年搭乘人數將達2240萬，創連5年新高；加勒比海最受歡迎，短程郵輪也快速成長。

預計美國計畫乘坐郵輪 度假的人數將連續第五年創下歷史新高。美國汽車協會（AAA）預測，2027年美國將有2240萬人搭乘國內和國際郵輪，比2026年成長3.6%。越來越多的旅客選擇郵輪旅行，看重其便利性、性價比和多樣性，預計今年郵輪旅行人數也將高於預期。

美國汽車協會旅遊副總裁Stacey Barber表示，郵輪旅行提供一種獨特的度假方式，旅客只需打包一次行李，即可暢遊多個目的地，且餐飲和娛樂活動都包含在內。關鍵在於找到符合需求的郵輪，而這正是旅行社的作用所在。與旅遊顧問合作，可確保預訂的郵輪提供的設施和活動符合自身興趣和生活方式。

自2023年以來，美國的郵輪需求持續成長，並在當年超過疫情 前的水平。 2019年有1420萬美國人搭乘郵輪出行，預計到2027年，這一數字將達到2240萬，增幅高達57%。許多旅客將與家人朋友共享旅行體驗放在首位，並且他們希望在出發前就了解自己的旅行預算。超過90%的美國郵輪乘客對他們的旅行體驗評價為良好或非常好，這也是郵輪行業擁有強勁的回頭客率的原因，93%的遊客會再次預訂郵輪。一些火爆航線需要提前規畫，出發前下載郵輪公司的應用程序，熟悉各項功能。阿拉斯加郵輪航線尤其如此，由於航季較短，艙位有限，因此更應盡早規畫行程。

加勒比海航線的美國郵輪乘客占比71%。郵輪公司在加勒比海地區投資興建私人島嶼，為乘客提供專屬體驗和額外設施。他們還在該地區部署可容納至少4500名乘客的巨型郵輪，提供更豐富的活動、娛樂和餐飲選擇。加勒比海距離美國港口很近，這也是許多美國人選擇加勒比海郵輪旅行的另一個原因。事實上，全球最繁忙的三大郵輪港口都位於佛羅里達州：邁阿密、卡納維拉爾港和勞德代爾堡。 建議在預定郵輪出發前一天飛往港口城市，如航班延誤或取消，還有時間進行最後的調整。

儘管七晚郵輪仍是最受歡迎的選擇，但越來越多的美國人開始預訂短程郵輪。 2025年45%的美國郵輪乘客預訂六晚或更短的航程，而2019年這一比例為39%。尋求短暫假期的旅客選擇預訂短途郵輪，以便在不中斷日常生活的情況下享受幾天的海上時光。 為充分利用有限的時間，請提前預訂岸上觀光、特色餐廳和水療服務。自備防曬霜、零食和日用品，避免在船上以更高的價格購買，從而節省開支。

最受歡迎的十大目的地港口。（AAA提供）