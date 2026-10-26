強收2成 酒吧「消夜自動小費」惹議 網友怒：叫警察來

一名消費者在Reddit上分享了一張周三晚間10點40分的結帳明細。收據額外列出的一筆3.40元「深夜自動小費」（照片來源：取自Reddit若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.）

AI摘要 文章摘要整理： 美國維吉尼亞州一家酒吧因晚間10點後自動加收20%小費，引發顧客不滿並在Reddit掀起熱議，網友批評店家未事先告知且做法過度。

每日郵報報導，美國一名顧客近日在酒吧消費時，因被強制加收高達20%的「深夜自動小費 」而大表不滿，事件曝光後引發網路熱烈討論與抨擊。

位於維吉尼亞州 威廉斯堡的知名撞球運動酒吧「Corner Pocket」自詡為當地營業超過30年的老字號地標，店內設有13張撞球桌、飛鏢區、全套酒水吧台、用餐區及寬敞的戶外露台。然而，該店近期因一項「深夜自動計入小費」規定被網友發布在美國知名論壇Reddit上，頓時淪為輿論撻伐的焦點。

一名滿腹委屈的消費者在論壇上分享了一張一個周三晚間10點40分的結帳明細。收據顯示，該名顧客點了兩杯健力士黑啤酒，每杯8.50元，加上1.87元稅金。然而，令其難以接受的是帳單上額外列出的一筆3.40元「深夜自動小費」。

收據下方的備註欄載明：「請注意：6人以上團體及晚間10點後結帳均加收自動小費。顧客自行填寫的任何額外金額均將疊加至該小費內。」

該名Reddit用戶發文抱怨，當晚只是想喝一杯：「昨晚走進這家撞球館，入座時剛過晚間10點，我和妻子真的只打算各喝一杯酒。我們會選這裡，純粹因為它是周三晚上10點少數還有營業的店之一。」

這對夫妻當時坐在吧台旁的高腳桌，「我們邊聊邊喝，喝完各自的酒後我前往結帳，結果立刻傻眼──帳單被強制加上了20%的自動小費。我環顧四周，事先根本沒有任何告示提及這項規定；如果早知道，我們絕對會換別家。」該顧客最後憤怒地以「簡直荒謬絕倫」作結。

該篇貼文隨即掀起大批網友的共鳴與怒火。不少留言批評：「根本毫無理由強迫顧客買單。應該直接拒付小費，只付酒錢。妥協就等於默許這種行徑，如果更多人出來質疑強收小費，這種歪風遲早會消失。」另有網友激動表示：「我絕對一毛都不會付，有本事叫警察來，看看到底誰有理！」其他網友也紛紛獻策：「直接付現金把酒錢放下走人」、「想得美，直接拒付」。

事實上，今年稍早一項全美調查指出，高達78%的美國人認為當前的小費文化已經變得「荒謬無比」。在家庭預算面臨通膨壓力的背景下，近半數受訪者表示已在2026年主動縮減給小費的頻率與金額。