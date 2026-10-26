我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蔡康永「依約」赴蔣萬安競總成立大會 黑西裝黑帽進場

期中選舉／川普執政格局改寫 有4種劇本

強收2成 酒吧「消夜自動小費」惹議 網友怒：叫警察來

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一名消費者在Reddit上分享了一張周三晚間10點40分的結帳明細。收據額外列出...
一名消費者在Reddit上分享了一張周三晚間10點40分的結帳明細。收據額外列出的一筆3.40元「深夜自動小費」（照片來源：取自Reddit若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.）

AI摘要

文章摘要整理：

美國維吉尼亞州一家酒吧因晚間10點後自動加收20%小費，引發顧客不滿並在Reddit掀起熱議，網友批評店家未事先告知且做法過度。

每日郵報報導，美國一名顧客近日在酒吧消費時，因被強制加收高達20%的「深夜自動小費」而大表不滿，事件曝光後引發網路熱烈討論與抨擊。

位於維吉尼亞州威廉斯堡的知名撞球運動酒吧「Corner Pocket」自詡為當地營業超過30年的老字號地標，店內設有13張撞球桌、飛鏢區、全套酒水吧台、用餐區及寬敞的戶外露台。然而，該店近期因一項「深夜自動計入小費」規定被網友發布在美國知名論壇Reddit上，頓時淪為輿論撻伐的焦點。

一名滿腹委屈的消費者在論壇上分享了一張一個周三晚間10點40分的結帳明細。收據顯示，該名顧客點了兩杯健力士黑啤酒，每杯8.50元，加上1.87元稅金。然而，令其難以接受的是帳單上額外列出的一筆3.40元「深夜自動小費」。

收據下方的備註欄載明：「請注意：6人以上團體及晚間10點後結帳均加收自動小費。顧客自行填寫的任何額外金額均將疊加至該小費內。」

該名Reddit用戶發文抱怨，當晚只是想喝一杯：「昨晚走進這家撞球館，入座時剛過晚間10點，我和妻子真的只打算各喝一杯酒。我們會選這裡，純粹因為它是周三晚上10點少數還有營業的店之一。」

這對夫妻當時坐在吧台旁的高腳桌，「我們邊聊邊喝，喝完各自的酒後我前往結帳，結果立刻傻眼──帳單被強制加上了20%的自動小費。我環顧四周，事先根本沒有任何告示提及這項規定；如果早知道，我們絕對會換別家。」該顧客最後憤怒地以「簡直荒謬絕倫」作結。

該篇貼文隨即掀起大批網友的共鳴與怒火。不少留言批評：「根本毫無理由強迫顧客買單。應該直接拒付小費，只付酒錢。妥協就等於默許這種行徑，如果更多人出來質疑強收小費，這種歪風遲早會消失。」另有網友激動表示：「我絕對一毛都不會付，有本事叫警察來，看看到底誰有理！」其他網友也紛紛獻策：「直接付現金把酒錢放下走人」、「想得美，直接拒付」。

事實上，今年稍早一項全美調查指出，高達78%的美國人認為當前的小費文化已經變得「荒謬無比」。在家庭預算面臨通膨壓力的背景下，近半數受訪者表示已在2026年主動縮減給小費的頻率與金額。

精華 FAQ

  • 位於維吉尼亞州威廉斯堡的 Corner Pocket 規定，6人以上團體與晚間10點後結帳都會自動加收小費，收據還註明顧客若另填金額，會再疊加計算。

  • 他和妻子只點了2杯健力士黑啤酒，卻在10點40分結帳時被多收3.40元、約20%的自動小費；他表示店內沒有明顯告示，若知道會換別家。

  • 許多網友痛批此舉毫無道理，認為不該強迫顧客支付小費，甚至有人表示只付酒錢、拒絕額外付款，還有人揚言要叫警察來處理。

維吉尼亞州 小費

上一則

40萬元股票想留子女 不同決定稅差5萬元

下一則

洩露6000女私密照並勒索 華男認罪

延伸閱讀

酒吧IG貼收據公開酸顧客小費給太少 遭網友抵制

酒吧IG貼收據公開酸顧客小費給太少 遭網友抵制
消費400元給25元小費 加州酒吧公審顧客酸「吃快樂兒童餐」

消費400元給25元小費 加州酒吧公審顧客酸「吃快樂兒童餐」
餐廳強制收20%小費+行政費 網譏「根本就是占便宜」

餐廳強制收20%小費+行政費 網譏「根本就是占便宜」
小費太高 韓客聲東擊西拒付 趁對方轉頭迅速按「$0小費」

小費太高 韓客聲東擊西拒付 趁對方轉頭迅速按「$0小費」
這錢是給誰？機場自助付款機要求18%小費

這錢是給誰？機場自助付款機要求18%小費
連鎖餐館多收小費？結帳別只看百分比

連鎖餐館多收小費？結帳別只看百分比

熱門新聞

中國留學生龐清方拘留數周後，10月20日繳納1.2萬保釋金後獲釋。（Monroe University體育部）

中國留學生登機遭ICE抓 關押三周簽自願離境書 只因...

2026-10-22 14:20
一名64歲華女按摩店經營者涉嫌提供色情服務，向警方承認每月替七、八名男客提供手部性服務。(Marathon County Sheriff's Department)

每月替多名客人「打手槍」 64歲華女：不敢請員工

2026-10-16 15:23
加州一對高齡夫妻指出，投入逾230萬元購買金幣，卻因買入價格與實際價值不符，蒙受約90萬元損失。圖為黃金示意圖，與本案無關。（示意圖取自Pexels網站）

砸230多萬買黃金保退休 南加老夫妻：養老錢慘虧

2026-10-21 19:26
11月3日起，所有來美旅客登機前簽署健康聲明，確認21天內未曾到訪剛果。圖為美國入境示意圖。（記者邵敏／攝影）

「不簽不能登機」來美者須簽此聲明 包括公民、綠卡

2026-10-25 14:07
一名護士與家人赴加州旅遊，抵達洛杉磯機場後遭ICE拘留。圖為手銬示意圖，與本案無關。（示意圖取自Pexels網站）

女護士在美21年 來洛度假被ICE帶走 丈夫、兒子是公民

2026-10-19 15:38
24歲中國公民孫祥波（Xiangbo Sun，音譯），涉嫌超100萬的黃金及現金詐騙行動。（阿勒根縣警局）

華男持旅遊簽證做「安全快遞員」牽扯百萬黃金、現金

2026-10-18 14:17

超人氣

更多 >