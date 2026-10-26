咖啡等加工食物隱含蟲子碎屑 小心成過敏源

這種呈深紅色的胭脂蟲（Cochineal ），是許多加工食品用來染色的原料，包括咖啡。（英文維基百科 / Vahe Martirosyan）

AI摘要 文章摘要整理： 這篇報導指出，咖啡除可能含胭脂蟲色素外，也可能混入害蟲碎屑；FDA雖訂有容許標準，但購買整顆咖啡豆較能降低異物風險。

咖啡 是許多人日常熱愛的飲料，大約一半的美國人每天都喝咖啡。但有否想過，杯中經常藏著一些令人發毛東西？

紐約郵報報導，最近一位名叫Tay的女士因消化道問題去看醫生，她在TikTok上記述：「他們懷疑是局部性腸炎、或麩質過敏、高血壓 或低血壓，或你能想到不同的病。」結果發現，她遇上的過敏源就杯中咖啡，但問題不在於咖啡本身，而是當中隱含的胭脂蟲（Cochineal），一種在多種加工食物中用來染色的元素！

Tay描述當時醫生的反應：「醫生笑了，說一點蛋白質不會有損害，但就你的情況而言，這正在損害你。」

胭脂蟲是生活在仙人掌上的介殼蟲，在碾碎後會呈現深紅色，常用於食品加工作為色素添加劑，從優格到糖果、果汁、熱狗，甚至化妝品如口紅和腮紅中，都有牠們的身影。胭脂蟲不是蟑螂或甲蟲，這是人們常有的誤解。

除了特意以這種蟲子作添加色素外，咖啡裡亦很可能含有一些意外混入的蟲子碎屑。

大約一半的美國人每天都喝咖啡，而在美國市場上銷售的咖啡中，約有40%是研磨好的，而烘焙和研磨都是在龐大的工業規模中進行，過程裡常常混入一些害蟲。

因此，美國食品藥物管理局（FDA ）對咖啡和其他食品中的蟲害和黴菌含量，設定了一個可接受的限量標準，允許烘焙前的生咖啡豆最多只能有10%的成分是受到蟲害感染或破壞。

FDA曾指出，最大的害蟲是「咖啡果小蠹」（coffee berry borer beetle，學名Hypothenemus hampei）。這種昆蟲在其生命周期的各個階段，以及其排泄物如糞便或蛻皮，均有可能在咖啡中發現。另外還有咖啡豆象（coffee bean weevil，學名Araecerus fasciculatus），在咖啡儲存過程時混入其中。又有一種叫倉庫甲蟲（warehouse beetle，學名Trogoderma variabile），牠們喜歡儲存的食物如咖啡。

有人擔心咖啡中可能也含有蟑螂！因為有說蟑螂喜歡工業烘焙機裡的黑暗、溫暖和潮濕環境，甚至喜歡咖啡的味道。然而，未有太多證據顯示蟑螂混進咖啡中，FDA對咖啡的檢測沒有發現蟑螂；甚至有專家指出，咖啡因和酸性物質對蟑螂有毒。不過，FDA在2002年發布的合規指南中，不允許咖啡中含有蟑螂。

總結而言，能夠清除咖啡中這些異物的最佳方法，就是購買整顆咖啡豆，這就可以在研磨咖啡之前，看到當中有否異物。