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旅行前託管郵件、檢查電器、完成廚房清潔…很重要

記者子為／綜合報導
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專家建議，民眾出行前可提前準備行李、安排寵物與郵件照料，並完成廚房清潔、電器檢查...
專家建議，民眾出行前可提前準備行李、安排寵物與郵件照料，並完成廚房清潔、電器檢查及住宅防盜設定。（ChatGPT生成）

AI摘要

文章摘要整理：

專家建議民眾出門前先整理行李、託管郵件與寵物，並檢查門窗、電器與防盜措施，以降低失竊、漏水與異味等返家風險。

出門旅行前，除了確認門窗上鎖，信件、包裹、垃圾桶及未乾的洗衣機，都可能暴露住宅無人，或讓屋內在返家時充滿異味。多名旅遊、居家整理及保全專家建議，民眾可提前準備行李、安排寵物與郵件託管，並在離家前完成廚房清潔、電器檢查及住宅防盜設定。

根據Southern Living的報導，Bluetail Travel負責人Christina Schlegel表示，最好在出發前約一周擺出行李箱，想到要帶的物品便先放進去，之後再正式整理，可減少臨行壓力。

休士頓居家整理公司Neatly & Co.創辦人Carroll Cartwright也建議，在衣櫥或掛衣架畫出專用區域，把準備攜帶的衣物集中放置，一眼就能看出哪些真正需要帶走，也可避免反覆翻找，弄亂衣櫥。

飼養寵物者應提前預約照護人員，備妥飼料及藥物；若寵物留在家中，可先購買並測試自動餵食器。Schlegel也提醒，旅行期間可能遇到住家氣候驟變。寒冷地區應保護室外水龍頭，安排鏟雪，並把鑰匙交給可信任的人，以便必要時處理水管；乾旱地區則可設定自動灌溉或請人澆水。

ADT產品管理副總裁Jimmy Lin指出，堆積的信件及包裹會向外界透露住宅長時間無人。屋主可請親友或鄰居代收，長途旅行則可暫停郵件及報紙投遞，也可請鄰居定時移動垃圾桶，維持有人居住的日常跡象。

安全方面，Lin建議使用智慧燈具模擬平日作息，例如晚間開燈、睡前關閉，並輪流點亮不同房間，比整晚開著所有燈自然。離家前仍須逐一確認車庫、地下室、門窗及備用鑰匙。ADT調查顯示，20%消費者外出時會讓窗戶保持開啟。

精華 FAQ

  • 旅遊專家建議出發前約1周先把行李箱擺出來，想到要帶的東西就先放入，之後再正式整理，可分散準備工作、減少臨行壓力，也較不容易遺漏必需品。

  • 堆積的信件、包裹與垃圾桶若長時間未處理，都會讓外界察覺住宅無人；此外，窗戶開啟、燈光全亮或日常作息不自然，也可能增加被盯上的風險。

  • 可請親友代收郵件與報紙、定時移動垃圾桶，並用智慧燈具模擬日常開關燈；同時確認車庫、地下室、門窗與備用鑰匙，寒冷或乾旱地區也要做好水管與灌溉安排。

休士頓 寵物

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