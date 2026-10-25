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俄亥俄105歲人瑞 分享長壽3大秘訣

編譯陳盈霖／綜合報導
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Cuyahoga Falls市長Don Walters為Helen Sophis（左）送上105歲賀狀。（Cuyahoga Falls市長Don Walters臉書）

AI摘要

文章摘要整理：

俄亥俄州105歲人瑞Helen Sophis在生日會上分享長壽祕訣，強調地中海飲食、規律運動與幽默樂觀的生活態度，展現高齡仍充滿活力。

每日郵報報導，俄亥俄州索菲斯（Helen Sophis），10月10日在克里夫蘭附近的Cuyahoga Falls日出老年養生中心（Sunrise Senior Living），與朋友們歡度105歲生日。這位被好友形容「熱愛生活、活力十足」的老太太分享長壽秘訣：地中海飲食、規律運動及幽默樂觀的生活態度。

根據Akron Beacon Journal，索菲斯生於1921年，為希臘移民後代，終身未婚，不過她透露，曾有一位交往多年的男友。她是家族中唯一還在世者。

索菲斯說，自己的地中海飲食習慣，來自從小吃著母親料理的希臘家常菜。她的父母經營一家販售熱狗的康尼島（Coney Island）餐廳。年輕時，索菲斯經常在餐廳幫忙，晚上面對那些喝得醉醺醺、遲遲不肯離開的男客人們，她笑說︰「我真的將他們請出店，然後鎖上門。」

她一生熱愛運動。高中時，就讀如今已不存在的西方高中（West High School），打籃球及排球，並擔任校報體育編輯。進入University of Akron後，仍繼續打籃球、排球與網球。然而，當17歲妹妹Amelia過世後，她輟學進入職場。

二次大戰期間，她在一家橡膠工廠負責庫存管理。「這是一分偏男性的工作，都在工廠裡進行，」她說。戰後，她轉調辦公室職位，操作一種名為「Comptometer」的機械式計算器。她還是公司高爾夫球隊明星選手，贏得多場比賽。

索菲斯分享，一次她難得一桿進洞。依傳統，一桿進洞者通常要請其他球友喝一杯，但當時她仍繼續打。「我心想，怎麼辦？我請不起所有人喝酒啊！於是我就一直打球，最後大家都回家了。」她笑著回憶。

朋友們形容這位百歲人瑞充滿活力、樂觀開朗，意志堅定，充滿衝勁，更有著豐富的人生智慧。朋友Paul Cincotta說索菲斯「非常樂於付出」。朋友Jamie Wood也讚嘆「105歲是福氣，擁有她，我們也很有福。」

索菲斯經常與朋友玩賓果遊戲、製作手工藝，社交生活相當充實。她覺得「現在的身體狀況甚至比年輕時更好。」她是全美最年長女性之一。目前北美仍在世最長壽者，被認為是賓州的116歲Naomi Whitehead，她一生不菸不酒，將長壽歸功於良好的遺傳基因，及享受烘焙、烹飪等樂趣。

精華 FAQ

  • 她提到3大秘訣：長年維持地中海飲食、保持規律運動，以及以幽默和樂觀面對生活。她認為這些習慣讓自己到105歲仍感覺身體狀況良好。

  • 她自小吃母親做的希臘家常菜，養成接近地中海飲食的習慣；求學時則熱衷籃球、排球與網球，之後也持續運動，讓健康成為長年生活方式。

  • 朋友們稱她熱愛生活、活力十足、意志堅定，還非常樂於付出。她平時常玩賓果、做手工藝並維持社交，展現出充實而積極的晚年生活。

康尼島 地中海飲食

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