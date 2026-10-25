新移民學生大減48% 部分支援課程取消

加州學校的新移民學生人數大減，部分學區如洛杉磯及屋崙，近年跌幅分別高達四成與八成。（Pexels / Norma Mortenson）

AI摘要 文章摘要整理： 受聯邦移民政策變化影響，加州新移民學生人數大幅下滑，屋崙與洛杉磯等學區出現課程縮減、教職重分配及支援服務減少的情況。

受到川普政府近年的新移民 政策轉變影響，加州 學校的新移民學生人數持續下降，部分地區如洛杉磯 和屋崙學區，更錄得斷崖式的四至八成跌幅，以至一些學區取消課程，並重新分配教職員工作。

教育新聞媒體EdSource報導，加州各地在過去兩年出現的新移民學生人數急降，是隨著2025年初聯邦移民政策變化導致邊境入境人數驟減而出現的。在屋崙（Oakland）聯合學區，從2017-18學年到2024-25學年，每年都有超過1300名來自不同國家的新生入學；但到2025-26學年，只有498名新移民學生入學，本學年截至10月7日更跌至212名，其中大部分是小學生。可見在九年間，人數降幅達八成。

屋崙聯合學區英語學習者和多語言成就計畫執行董事Nicole Knight表示，由於入學人數下降，學區內參與開設新生服務和課程的中學和高中數量亦減少。從去年17所減至今年只有6所。

這些新生課程在入學後頭一、兩年內，以獨立課堂授課，提供額外的學術科目輔導和英語學習指導。Knight指出，現在外來新生人數減少，他們更早進入主流班級。

洛杉磯聯合學區的新生人數從2024-2025學年的2萬755人下降到2026-2027學年的1萬1103人。根據該學區統計，2025年秋季至2027年秋季期間，學區總入學人數下降了8.3%，同期新移民學生入學人數卻大幅下降46.5%。

有些學區的情況則沒有那麼嚴峻，有些更接待了來自其他學區或州的新移民學生遷入。例如沙加緬度附近的聖璜聯合學區，外來新生人數只下降約13.6%，從2025-2026學年的974人跌至本學年的842人。

為新移民提供資源和支援的加州新移民網絡執行董事Sam Finn形容，現時面臨的是一種「斷崖式」下降，學校預計未來幾年的新移民學生人數仍將進一步減少，新移民課程計畫負責人正謀求保留課程內容和知識，以備未來新移民人數再次增加。