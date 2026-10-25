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加州各行業重鎮榜單 求職具參考性

編譯林思牧／綜合報導
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洛杉磯縣的伯班克市（Burbank）是藝術、設計、娛樂、運動和媒體相關職業的重鎮...
洛杉磯縣的伯班克市（Burbank）是藝術、設計、娛樂、運動和媒體相關職業的重鎮。（取材自維基百科）

AI摘要

文章摘要整理：

紀事報依2020-2024年人口普查資料，整理加州各城市最集中職業類別，顯示桑尼維爾、新港灘等地分別在科技、管理與其他產業具明顯優勢。

世界各地都有某個城市是某種行業重鎮的現象，加州各類行業密集城市的特別報導，可以給讀者作為很好的參考資料。

舊金山紀事報報導，如果你想在加州尋找從事電腦或數學相關領域工作的人，桑尼維爾（Sunnyvale）是最佳選擇。在這個矽谷的中心點，超過四分之一的人口從事這類行業。

為了解加州各大產業的主導地位，紀事報分析了2020 -2024年間的人口普查數據，這些數據顯示特定地區16歲以上居民的就業類別。為了減少統計異常，資料篩選至至少有3萬名員工的地區。

以下列出前十大城市及其最多人從事的行業與比率，相信會讓你對加州的一些行業重鎮有新的認識。

計算機和數學相關職業；聖塔克拉拉縣的桑尼維爾市；28.3%。

管理類職業；橙縣的新港灘市（Newport Beach）；23.4%。

農業、漁業及林業相關職業；聖塔芭芭拉縣的聖塔瑪麗亞市（Santa Maria）；19.6%。

教育教學與圖書館相關職業；宇洛縣的戴維斯市（Davis）；18.3%。

辦公室和行政支援類職業；洛杉磯縣的唐尼市（Downey）；15.5%。

藝術、設計、娛樂、運動和媒體相關職業；洛杉磯縣的伯班克市（Burbank）；14.7%。

銷售及相關職業；橙縣的拉古納尼格爾市（Laguna Niguel）；14.1%。

物料搬運類職業；聖伯納汀諾縣的里亞爾托市（Rialto）；13%。

商業和金融運營類職業；橙縣的拉古納尼格爾市（Laguna Niguel）；11.6%。

生產類職業；洛杉磯縣的南門市（South Gate）；11.5%。

精華 FAQ

  • 報導整理加州各城市最常見的就業類別，並以人口普查資料找出各行業重鎮，讓讀者了解不同城市在科技、管理、教育、農業等領域的聚集情形。

  • 桑尼維爾是最佳選擇，超過四分之一居民從事電腦或數學相關職業，比例達28.3%。它位於矽谷核心，科技職缺與相關人才高度集中。

  • 新港灘在管理職業居首，拉古納尼格爾同時在銷售及商業金融運營表現突出，戴維斯以教育教學為主，伯班克則在藝術、娛樂與媒體類職業較集中。

加州 矽谷 舊金山

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