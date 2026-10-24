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習慣儲蓄改捨得花 資產逾50萬美元退休族6成仍不安

記者子為／綜合報導
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一份「2026年退休調查」顯示，86%受訪者不覺得自己能自在地動用積蓄，花在喜歡...
一份「2026年退休調查」顯示，86%受訪者不覺得自己能自在地動用積蓄，花在喜歡的事物上。（ChatGPT生成）

AI摘要

文章摘要整理：

保德信調查顯示，多數準退休與退休族即使資產不少，仍難安心花錢，主因在於社安金不確定、通膨與醫療開銷，反映退休心態需從儲蓄轉向收入安排。

一輩子努力存錢，到了退休階段，卻未必能安心享受積蓄。保德信金融（Prudential Financial）公布的「2026年退休調查」顯示，86%受訪者不覺得自己能自在動用積蓄，花在喜歡的事物上；即使可投資資產達50萬元以上，仍有61%對花錢享受生活感到不安。

這份調查涵蓋準退休及已退休人士，反映退休焦慮不只來自「存得夠不夠」，也包括辛苦存了一輩子後，如何從習慣儲蓄轉為安心支出。對部分受訪者而言，帳戶餘額減少本身，就可能帶來心理壓力。

社安金的未來、物價及醫療開銷，是受訪者不敢花錢的主要原因。44%擔心未來是否還能領到社安金，42%憂慮通膨與生活成本上升，34%顧慮醫療及長期照護費用。另有40%寧可留下未花完的錢，也不願冒退休後用光積蓄的風險。

然而，捨不得花錢，也可能意味著錯過仍有體力享受生活的時機。42%受訪者難以在「現在享受人生」與「繼續等待」之間取得平衡，擔心等到願意花錢時，可能已經太晚。這種拉扯在可投資資產達50萬元以上者中更明顯，比率達51%。

花錢帶來的罪惡感，也不限於昂貴的大件商品。61%受訪者對大型旅行或冒險活動感到內疚，63%對娛樂支出有類似感受；67%則認為，很難說服自己花錢請清潔人員、園丁或油漆工，讓生活輕鬆一些。

研究合作機構CloudResearch首席研究官Leib Litman表示，能否允許自己花錢，不只是財務問題，也涉及心理轉變。許多儲蓄者受不確定感與恐懼牽制，需要從「如果錢用完了怎麼辦？」轉而思考：「如果一直不用辛苦存下的錢，會錯過哪些人生體驗？」

保德信金融在報告中主張，退休準備應從累積資產，進一步轉向安排退休收入。

精華 FAQ

  • 調查顯示，多數退休與準退休者即使有積蓄，也不敢自在花錢享受生活，反映他們不僅擔心存不夠，更難從長年儲蓄習慣轉向安心支出。

  • 因為他們擔心社安金未來不穩、通膨推高生活成本，以及醫療和長期照護支出過高；不少人寧可留下未花完的錢，也不願冒退休金耗盡的風險。

  • 他們認為退休準備不應只停留在累積資產，而要進一步規劃退休收入；同時提醒儲蓄者調整心態，思考不花錢可能錯過的人生體驗。

社安金 退休

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