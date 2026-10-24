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日本研究發現：輕度步行致腸道蠕動 或有助順利排便

記者啟鉻／綜合報導
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日本研究發現：即使僅輕度步行，運動後1至2分鐘腸鳴聲明顯增加，或有助促進腸道蠕動...
日本研究發現：即使僅輕度步行，運動後1至2分鐘腸鳴聲明顯增加，或有助促進腸道蠕動。(取自AARP）

AI摘要

文章摘要整理：

日本研究指出，健康成年人輕度步行20分鐘後，腸鳴聲與腸道活動在1至2分鐘內明顯增加，但因樣本有限，尚不能直接證明可改善便秘。

便秘不僅令人不適，也可能影響生活品質。先前研究顯示，缺乏活動與便秘有關。如今，日本一項研究發現，即使僅輕度步行，運動結束後1至2分鐘內，腸鳴聲就明顯增加，或有助促進消化。

據Science Alert報導。這項由日本藤田醫科大學（Fujita Health University）的研究，招募21名健康成年人，讓他們先休息，並以電子聽診器測量腸鳴聲，之後在跑步機以舒適速度步行20分鐘，約相當於3000步。研究員在步行結束後再次測量腸鳴聲，觀察腸道活動是否出現變化。

腸鳴聲主要是腸道蠕動時，液體與氣體在消化道移動所產生的聲音。研究人員指出，腸道蠕動是消化系統的重要功能，腸胃道肌肉會產生一波一波的收縮，推動食物、液體及其他腸內容物向前移動。

研究人員分析腸鳴聲後，發現代表腸道活動的三項指標，在步行結束後1至2分鐘內均顯著增加。不過，這種變化並沒有持續很久，約2至3分鐘後恢復至接近原本的基準水平。

研究人員提出兩種可能的解釋，但強調目前仍屬假說，需要更多研究驗證。

第一種可能與自律神經系統有關。自律神經系統負責調節人體許多不需意識控制的功能，包括消化。運動期間，交感神經活動增加；停止運動後，副交感神經活動迅速恢復，這種變化可能透過神經系統影響腸道蠕動。第二種可能則與走路時身體產生的機械性振動有關。

這項研究有一個非常重要的限制：21名受試者全都是健康成年人，沒人患便秘。因此，研究結果只能說明「步行後腸鳴聲及相關指標增加」，不能直接證明20分鐘步行就能治療便秘。

儘管存在限制，研究仍提供一個值得注意的方向：身體活動可能比想像中更快對腸道產生影響。因此，步行是一種簡單、安全且容易融入日常生活的身體活動，對腸道健康具有進一步研究的價值。

精華 FAQ

  • 研究發現，受試者在以舒適速度步行20分鐘後，代表腸道活動的腸鳴聲與相關指標於1至2分鐘內明顯增加，顯示輕度運動可能迅速影響腸道蠕動。

  • 研究招募21名健康成年人，先測量休息時腸鳴聲，再讓他們步行20分鐘後再次檢測；但受試者都沒有便秘，因此只能說步行會增加腸道活動，不能證明可治療便秘。

  • 研究提出兩種假說：一是運動停止後副交感神經迅速恢復，影響消化功能；二是走路時身體產生的機械性振動，可能刺激腸道蠕動，但都仍需更多研究驗證。

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