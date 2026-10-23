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私密景點／萬聖節跟著鬼怪去旅行 3大靈異景點試膽量

記者張宏／綜合報導
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位於長堤的「瑪麗皇后號」（Queen Mary）是美國最知名的鬧鬼飯店之一。(Q...
位於長堤的「瑪麗皇后號」（Queen Mary）是美國最知名的鬧鬼飯店之一。(Queen Mary網站圖片）

AI摘要

文章摘要整理：

這篇報導介紹美國多處知名鬧鬼景點，從長堤瑪麗皇后號、好萊塢飯店到惡魔島與各城市傳說，吸引旅客在萬聖節前夕體驗歷史與靈異故事。

隨著萬聖節臨近，跟著鬼怪去旅行。對喜愛歷史、傳說與神祕故事的旅客而言，美國各地充滿靈異傳聞景點。從歷史悠久的飯店、監獄與劇院，到機場、餐廳與海灘都流傳著幽靈出沒的故事。即使不相信超自然現象，這些景點仍提供旅客認識地方歷史與民間傳說的另類方式。

據休閒和旅遊網站報導，美國知名靈異調查員兼歷史學家Conner Gossel表示，相較於老宅、廢棄醫院等典型「鬧鬼場所」，真正吸引他的是那些「沒有人能預先想像」的故事與地點。正因如此，一些看似平凡的城市地標成為最令人印象深刻的鬼故事發源地。

加州有多處鬧鬼景點值得一去，如位於長堤的「瑪麗皇后號」（Queen Mary）是美國最知名的鬧鬼飯店之一。這艘曾服役數十年的豪華遠洋客輪改建為飯店及觀光景點。船上流傳著大量超自然故事，包括客房出現神祕身影、機房及鍋爐室有人影徘徊，及第一級船艙游泳池附近出現「幽靈」。目前瑪麗皇后號也推出相關鬼故事及靈異探險行程，讓遊客親自探索這艘充滿歷史的老船。

洛杉磯同樣是靈異傳說重要舞台，位於好萊塢的Roosevelt Hotel擁有濃厚電影史背景，也是當地最著名的鬧鬼飯店之一。傳聞女星瑪麗蓮夢露生前曾長期居住於此，有住客聲稱在她最喜愛的1200號套房鏡子中看到她的身影。此外，卡蘿·隆巴德、埃羅爾·弗林及蒙哥馬利·克里夫特等好萊塢明星，也都被傳出曾以「幽靈」形式出現在飯店。飯店內還流傳著一名尋找母親的小女孩及穿著晚禮服、徘徊舞廳的神祕男子等故事。

舊金山最具代表性的靈異地標非惡魔島（Alcatraz）莫屬。這座位於舊金山灣中的前聯邦監獄，因其嚴酷的監獄歷史與囚犯故事，長年成為各類鬼故事的題材。傳聞中甚至包括黑幫人物Al Capone的幽靈，有人聲稱仍能在島上聽見他的班卓琴聲。灣區的China Camp State Park、USS Hornet及Mare Island Naval Shipyard都有各自的靈異傳說。

美國其他城市同樣流傳著大量鬼故事。紐奧良因墓園、老教堂與歷史建築而享有「鬧鬼城市」之名。芝加哥則因1903年Iroquois Theatre火災、H.H. Holmes殺人案件及黑幫歷史，留下許多超自然傳聞。南卡羅來納州Pawleys Island則以「灰衣人」傳說聞名，據說這名幽靈會在大型風暴前出現在海灘，提醒居民與遊客離開。夏威夷Honolulu機場甚至流傳「等待中的女人」傳說，據稱一名女子因未婚夫搭機離去而死亡，此後她的身影便被傳出現在機場各處。

精華 FAQ

  • 文中點名長堤的瑪麗皇后號、洛杉磯的Roosevelt Hotel與舊金山的惡魔島最具代表性，這些地點都因歷史背景與流傳多年的鬼故事而成為熱門景點。

  • 瑪麗皇后號原本是豪華遠洋客輪，後來改建為飯店與觀光景點。船上流傳客房、機房、鍋爐室與游泳池附近都有幽靈出沒，還提供鬼故事探險行程。

  • 文章強調靈異景點不只帶來驚悚感，也能讓旅客從另一種角度認識城市歷史、名人故事與民間傳說，因此成為萬聖節前後的特色旅遊選擇。

萬聖節 觀光 加州

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