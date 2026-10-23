小額遺產繼承更簡便 不超過「這金額」只需宣誓聲明
加州自2025年4月1日起提高小額遺產簡化承繼門檻，符合條件者可用宣誓聲明領取資產，省去正式遺囑認證，但房地產與各機構要求仍需另行確認。
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加州自2025年4月1日起提高小額遺產簡化承繼門檻，符合條件者可用宣誓聲明領取資產，省去正式遺囑認證，但房地產與各機構要求仍需另行確認。
承繼遺產通常涉及繁複而冗長的法律程序，但加州有更簡便的處理方式：於2025年4月1日之後離世人士，加州允許其家屬透過宣誓聲明來認領數額較小的遺產，無須經過正式的遺囑認證程序，省卻了拖延數月的時間及數千元的花費。
El Cronista報導，根據加州法院規定，當遺產金額低於法律規定的特定限額時，繼承人可以使用簡易程序承繼遺產。最常見的是小額遺產宣誓書，這是一份經宣誓的聲明，讓繼承人直接領取遺產。
對於2025年4月1日或之後離世人士，其繼承人可以透過上述宣誓聲明，而直接領取遺產的條件是遺產額不超過20萬8850元。在此日期之前，此上限額分別為18萬4500美元（2022年4月後去世）和16萬6250元（更早去世）。此遺產額上限每三年調整一次，下次調整日期為2028年4月1日。
上述宣誓書適用於個人財產，例如銀行帳戶、投資和個人物品。繼承人須直接向持有這些資產的銀行或機構提交宣誓書。
目前符合上述只須經過宣誓而不須經歷法院程序的遺產承繼條件是：手續必須於逝者過世之日起至少40天後，才開始辦理；不得為遺產開立遺囑認證法庭案件；遺產總值必須等於或低於20萬8850元，且不得從此數額中扣除債務或抵押貸款。
依法院規定，某些資產不計算在上述遺產總值之內，包括：汽車、船隻和移動房屋；加州以外的房地產；信託財產，包括生前信託；與他人共同擁有的財產，包括聯名銀行帳戶；直接傳給在世配偶或同居伴侶的財產；直接支付給指定受益人的人壽保險和其他福利。
房地產交易遵循不同的規則。自2025年4月1日起，加州法律允許繼承人透過簡化的法院程序轉移逝者的主要住宅，前提是該住宅價值不超過75萬元。其他不動產的簡化轉移限額為6萬9625元。
雖然上述情況不需要經遺囑認證，但律師們卻指出，有些銀行可能會要求提供額外的文件，因此家屬在提交申請前，應仔細了解相關要求，或諮詢遺囑認證律師。
對於2025年4月1日或之後過世的人，遺產總值不超過20萬8850元即可用小額遺產宣誓書辦理，不必進入正式遺囑認證程序，能大幅節省時間與費用。 必須在逝者過世至少40天後辦理，且遺產不得已有遺囑認證案件；總值須低於門檻，並以資產總額計算，不能扣除債務或抵押貸款後再估算。 汽車、船隻、移動房屋、加州以外房產、信託財產、聯名財產、配偶或同居伴侶可直接取得的財產，以及指定受益人的保險給付，都不算入總值；房地產則有獨立簡化程序與不同限額。
精華 FAQ
對於2025年4月1日或之後過世的人，遺產總值不超過20萬8850元即可用小額遺產宣誓書辦理，不必進入正式遺囑認證程序，能大幅節省時間與費用。
必須在逝者過世至少40天後辦理，且遺產不得已有遺囑認證案件；總值須低於門檻，並以資產總額計算，不能扣除債務或抵押貸款後再估算。
汽車、船隻、移動房屋、加州以外房產、信託財產、聯名財產、配偶或同居伴侶可直接取得的財產，以及指定受益人的保險給付，都不算入總值；房地產則有獨立簡化程序與不同限額。
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