我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

程式語言PHP重大資安漏洞 引發全球關站潮 重點一次看

烏克蘭保住75%國土就停戰？澤倫斯基鬆口：願凍結現有戰線

州府雇員罷工 要求漲薪彈性工時、提高遠距工作靈活性

編譯廖宜怡／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州最大政府雇員工會SEIU Local 1000 21日舉行罷工，要求提高薪資...
加州最大政府雇員工會SEIU Local 1000 21日舉行罷工，要求提高薪資、醫療健保費用補貼和遠距工作靈活性。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

加州最大政府雇員工會因薪資、健保補助與遠距工作爭議發動全州罷工，要求州政府提高待遇並撤回強制到辦公室政策。

加州政府雇員21日進行了為期一日的罷工，呼籲州長紐森政府同意一項新合約，這項合約要求提高公務員薪資、確保員工負擔得起醫療健保費用，並提高遠距工作的靈活性。

美聯社報導，這是加州最大政府雇員工會SEIU Local 1000自2014年成立以來首次發動全州罷工行動，該工會代表加州超過10萬名公務員。本月初，SEIU Local 1000成員以壓倒性票數授權罷工，指責州政府在6月合約到期後未能真誠進行談判。

在加州就業發展廳（EDD）工作了17年的格林（Irene Green）表示，員工們進行罷工是因為州政府在提高薪資等問題上拒絕與工會領導人妥協。

身為工會勞工委員會領導人的格林說：「17年來，我一次又一次犠牲大量的時間和薪水來協助州政府，但沒有得到任何尊重。」

21日下午，數十名工會成員身穿紫色工會T恤、手舉標語，在加州首府沙加緬度州務卿大樓外進行抗議活動。有標語寫著：「油價這麼高，居然不漲薪資，還要員工返回辦公室工作？完全沒道理！」

加州政府要求雇員從明年7月1日起每周四天進辦公室上班。明年1月將卸任州長的紐森認為，這項措施將有助於改善職場的協作和創新，從而幫助州政府提高服務公眾的品質。

上個月，紐森否決了一項由工會支持的法案，該法案要求州政府提供書面理由，說明為何要強制雇員到辦公室上班。

工會認為，遠距辦公可以為州政府節省辦公室開支，還可改善雇員的工作與生活平衡。工會還敦促州政府在未來三年內將雇員薪資提高20%，並增加對雇員醫療健保費用的補貼。

在加州醫療保健服務廳工作的創新分析師布魯克斯（Jessica Brooks）表示，她參與罷工是因為州政府拒絕真誠地進行談判。她認為，州政府要求雇員到辦公室上班，就應該為雇員加薪，以幫助雇員承擔每周到辦公室上班的相關費用。

精華 FAQ

  • 工會認為州政府在薪資、醫療健保補助與遠距工作安排上拒絕真誠談判，因此發動一日罷工，要求新合約改善待遇並提高工作彈性。

  • SEIU Local 1000 代表加州超過10萬名公務員，這次是該工會自2014年成立以來首次發動全州罷工，顯示勞資衝突已升高到重大對抗。

  • 州政府要求雇員明年起每周4天到辦公室上班，紐森認為有助協作與創新；工會則主張遠距辦公可節省辦公成本，也能改善員工生活平衡。

加州 罷工 紐森

上一則

機場商店自助付款機要18%小費 給誰？

下一則

停車繳費App下載中…管理員開罰單 華女不服：繳費在先

延伸閱讀

聖荷西市公務員工會 暫緩罷工危機

聖荷西市公務員工會 暫緩罷工危機
AI深入職場 州府立法限制雇主利用AI解雇、懲處員工

AI深入職場 州府立法限制雇主利用AI解雇、懲處員工
加州6.3萬公務員 坐領10萬以上退休金

加州6.3萬公務員 坐領10萬以上退休金
加州帶薪服務隊再增1萬 規模冠全美

加州帶薪服務隊再增1萬 規模冠全美
紐約5項公投加快市政服務 盼減移民商家負擔

紐約5項公投加快市政服務 盼減移民商家負擔
加州新法 禁AI獨立執行醫療任務 須確保由專業人員判斷決策

加州新法 禁AI獨立執行醫療任務 須確保由專業人員判斷決策

熱門新聞

一名64歲華女按摩店經營者涉嫌提供色情服務，向警方承認每月替七、八名男客提供手部性服務。(Marathon County Sheriff's Department)

每月替多名客人「打手槍」 64歲華女：不敢請員工

2026-10-16 15:23
被譽為「AI教母」的李飛飛（右），聯合創辦的World Labs被晶片大廠超微（AMD）以82億元的全股票交易收購。圖左為AMD執行長蘇姿丰。（取自Feifei Li網站）

華女15歲來美 大學經營乾洗店 今成AI教母公司賣出82億

2026-10-16 19:42
余先生表示，Uber Black「大黑」訂單較過去減少，司機需花更多時間等候，還得負擔油費與商業車險等成本。（余先生提供）

曾一天賺1300 今苦等沒單 華人：開高端網約車不再好賺

2026-10-17 21:37
38歲台灣女林喬音（Lin Jo Yin，音譯）涉嫌盜刷信用卡，該女子在準備從印第安納州搭機返台時遭機場警方逮捕，目前已被移送肯塔基州。（Bowling Green Police Department）

華女搭飛機返台灣前突被捕 牽出這起案件

2026-10-14 15:00
一名護士與家人赴加州旅遊，抵達洛杉磯機場後遭ICE拘留。圖為手銬示意圖，與本案無關。（示意圖取自Pexels網站）

女護士在美21年 來洛度假被ICE帶走 丈夫、兒子是公民

2026-10-19 15:38
消費者發現，15.01元的外賣訂單被加上40元小費。(Unsplash.com示意圖)

外賣打包15元竟收40小費 顧客已在小費欄畫「X」結果?

2026-10-14 20:40

超人氣

更多 >
砸230多萬買黃金保退休 南加老夫妻：養老錢慘虧

砸230多萬買黃金保退休 南加老夫妻：養老錢慘虧
陸生PO文「小小賴清德拿下」遭移民署驅逐 國台辦回應了

陸生PO文「小小賴清德拿下」遭移民署驅逐 國台辦回應了
「不要講出去」華裔長者退出日照中心 竟領到1.4萬元

「不要講出去」華裔長者退出日照中心 竟領到1.4萬元
國防部令切斷與中國關係 部分大學拒絕：不涉敏感 保留聯繫

國防部令切斷與中國關係 部分大學拒絕：不涉敏感 保留聯繫
神探李昌鈺追思安葬儀式 23日在江蘇揚州舉行

神探李昌鈺追思安葬儀式 23日在江蘇揚州舉行