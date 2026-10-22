州府雇員罷工 要求漲薪彈性工時、提高遠距工作靈活性

加州最大政府雇員工會SEIU Local 1000 21日舉行罷工，要求提高薪資、醫療健保費用補貼和遠距工作靈活性。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 加州最大政府雇員工會因薪資、健保補助與遠距工作爭議發動全州罷工，要求州政府提高待遇並撤回強制到辦公室政策。

加州 政府雇員21日進行了為期一日的罷工 ，呼籲州長紐森 政府同意一項新合約，這項合約要求提高公務員薪資、確保員工負擔得起醫療健保費用，並提高遠距工作的靈活性。

美聯社報導，這是加州最大政府雇員工會SEIU Local 1000自2014年成立以來首次發動全州罷工行動，該工會代表加州超過10萬名公務員。本月初，SEIU Local 1000成員以壓倒性票數授權罷工，指責州政府在6月合約到期後未能真誠進行談判。

在加州就業發展廳（EDD）工作了17年的格林（Irene Green）表示，員工們進行罷工是因為州政府在提高薪資等問題上拒絕與工會領導人妥協。

身為工會勞工委員會領導人的格林說：「17年來，我一次又一次犠牲大量的時間和薪水來協助州政府，但沒有得到任何尊重。」

21日下午，數十名工會成員身穿紫色工會T恤、手舉標語，在加州首府沙加緬度州務卿大樓外進行抗議活動。有標語寫著：「油價這麼高，居然不漲薪資，還要員工返回辦公室工作？完全沒道理！」

加州政府要求雇員從明年7月1日起每周四天進辦公室上班。明年1月將卸任州長的紐森認為，這項措施將有助於改善職場的協作和創新，從而幫助州政府提高服務公眾的品質。

上個月，紐森否決了一項由工會支持的法案，該法案要求州政府提供書面理由，說明為何要強制雇員到辦公室上班。

工會認為，遠距辦公可以為州政府節省辦公室開支，還可改善雇員的工作與生活平衡。工會還敦促州政府在未來三年內將雇員薪資提高20%，並增加對雇員醫療健保費用的補貼。

在加州醫療保健服務廳工作的創新分析師布魯克斯（Jessica Brooks）表示，她參與罷工是因為州政府拒絕真誠地進行談判。她認為，州政府要求雇員到辦公室上班，就應該為雇員加薪，以幫助雇員承擔每周到辦公室上班的相關費用。