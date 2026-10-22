時薪上百美元 編導人員轉行AI訓練人 嘆自掘墳墓

有經驗或曾獲獎的編劇、導演及製作人，正透過Mercor、Micro1及Handshake等公司承接AI訓練工作，時薪從12元至200元不等。（ChatGPT生成）

AI摘要 文章摘要整理： 好萊塢編劇、導演與製作人因影視工作縮減而轉接AI訓練案，協助模型學習劇本、排程與聲音辨識等專業技能，但收入起伏與短期零工性質仍讓他們感到不安。

人工智慧（AI）浪潮正在創造一批新工作：編劇教機器寫劇本，導演協助辨識畫面與聲音，製作人則把安排拍攝、調度人員的經驗交給模型。部分工作時薪可達數十甚至上百元，但接下工作的好萊塢 創作者並未因此感到安心。

衛報報導，有經驗或曾獲獎的編劇、導演及製作人，正透過Mercor、Micro1及Handshake等公司承接AI訓練工作，時薪從12元至200元不等。這些公司替OpenAI 、Anthropic等大型AI業者尋找專業人士，讓他們評估模型表現，並把多年累積的行業知識轉化為AI可以學習的指令和標準。

住在洛杉磯 的編劇兼製作人Ruth Fowler曾參與英國廣播公司（BBC）及派拉蒙（Paramount Plus）影集製作。她表示，自己開始接受AI訓練工作，是因為傳統影視收入不穩，經常面臨手頭拮据的情況 。

Fowler曾被要求教AI替一個假想的兩日拍攝項目製作詳細日程。模型不只要閱讀劇本和電子郵件，還須判斷拍攝許可、外景地風險、日照條件、每個鏡頭所需人員，以及兒童演員的保護安排。另一次工作則是教AI製作影視項目的企畫簡報，這原本是製作主管可能受聘完成的任務。

另一位不具名的洛杉磯紀錄片導演，則負責教AI辨識及轉錄影像中的聲音。他必須從音樂、觀眾聲及多人同時說話的錄音中分辨不同說話者，還要描述人物外貌和口音。他坦言，自己理解 AI不會因個別創作者拒絕參與就停止發展，但仍感到像是「有人遞給我一把鏟子，要我挖自己職業的墳墓」。

創作者願意接下這些工作，與好萊塢近年的低迷有關。FilmLA資料顯示，洛杉磯2025年共錄得1萬9694個外景拍攝日，比2024年減少16.1%；與2021年相比，拍攝日降幅達48%。其中，2025年第4季電視製作拍攝日比五年平均水平低50.1%。

此外 ，AI公司提出的報酬看似可觀，但不代表普遍獲得加薪。Micro1近期招聘擁有五年以上經驗的電影、電視及數位內容製作人，要求應聘者設計接近真實工作的AI評估題目，時薪最高85元；創意專業人士則可獲每小時60至120元。但Mercor也表示，多數項目每周只有15至20小時，項目也可能因需求或工作表現而縮短，甚至提前結束。這類工作雖能暫時填補收入缺口，卻帶有典型零工經濟的不確定性。