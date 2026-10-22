機場商店自助付款機要18%小費 給誰？

醫師Dr. Clay Moss在一家未具名的機場使用自助結帳機時，彈出默認18%的小費，使他質疑如今的小費文化：「我是在給誰小費？」（示意圖，取自Pexels）

AI摘要 文章摘要整理： 一段TikTok影片揭露機場商店自助結帳機預設18%小費，引發網友質疑小費流向與美國小費文化是否過度擴張。

一段TikTok 影片近日引發熱議，一家機場商店的自助結帳機竟提示顧客給18%小費 。

加州 郵報報導，醫師莫斯（Dr. Clay Moss）在TikTok上傳影片，說他在一座未公開名稱的機場商店買一瓶水，價格本來就偏高，結帳時卻發現自助付款機跳出小費選項，預設為18%。影片顯示，這台結帳機的軟體似乎內建小費功能，提供10%、15%和18%三種選項。

莫斯說，他在其他類型的商店也看過類似功能，但這家機場商店完全採自助服務，附近沒有店員。他在影片中質疑，小費文化是否已經失控，這筆錢又是給誰的。他問道：「這個要手動取消的18%小費，到底是給誰的？我是在給誰小費？小費情況已經到這種地步了嗎？」

他指出，一般情況下，小費會交給店內員工，例如收銀員、服務員，或在下班後由所有員工平分。但如果結帳機由第三方擁有和經營，情況就不同。他在影片說明中寫道，若使用第三方支付業者或應用程式，小費會透過該系統轉給商家，至於如何分配，則依各公司和雇主的政策而定。

小費文化近年在美國爭議不斷，這段影片也湧入大量網友留言。有人認為，自助結帳等於顧客自己在工作，應該反過來享有20%折扣；也有人直批這種做法很不厚道，還有人直言痛恨美國小費文化。

針對越來越多自助結帳機加入這類小費功能，莫斯也提供建議。他說，最簡單的方法就是直接選擇「不給小費」；如果想知道小費流向，可以詢問櫃台員工，前提是現場真的有人；最後，若想完全避開這些麻煩，不妨隨身攜帶現金。