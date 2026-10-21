川普政府控加州19萬人涉選舉舞弊？如今僅起訴28人

川普政府掃蕩加州非公民選民起訴28人，但遭到選舉專家高度懷疑證據的真實性。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 川普政府聲稱加州存在大規模非公民選民舞弊，但調查與起訴規模遠低於最初估算，專家認為證據薄弱，且相關做法屢遭法院質疑。

早在7月份，國土安全部 （DHS）就宣布，調查發現加州 疑似有超過19萬非公民非法登記為選民。然而，儘管這個數字現在已大幅降低，川普 政府仍高調宣稱加州存在大規模選民舞弊。

與原估值差距甚大 專家：舞弊證據薄弱得驚人

舊金山紀事報報導，本月，在司法部向加州選舉官員發出查驗選民身分的要求並提起訴訟後，他們聲稱的加州非公民選民人數已大降剩約2萬人。選舉法專家坦言，此案證據薄弱得驚人。

10月19日，洛杉磯的聯邦檢察官辦公室宣布，已對28名加州非公民居民提起訴訟。這起訴訟是名為「保護選票行動」的選舉舞弊調查的一部分，聯邦檢察官辦公室第一助理檢察官艾賽利（Bill Essayli）說：「這起訴訟證明了我們一直以來所說的舞弊的確存在。」

被告僅投出34張選票 最初詐欺估算下調8300倍

在被起訴的28人中，有23人被指控非法投票，據稱，他們從2020年以來一共投出了34張非法選票。紀事報表示，如果川普政府能證實這項指控，那麼，這將把他們最初對加州選民詐欺的估計值下調8300倍。

司法部代理副部長麥考特（Trent McCotter）19日在聲明中說：「今日被起訴的28名被告，全部都出現在我們上周提供給加州選舉官員的2萬多名非公民選民登記者的名單上。今日提出的這起訴訟讓大家清楚了解到，加州拒絕查看這份名單會帶來什麼樣的後果。」

加州州務卿辦公室表示，自2020年11月以來，加州已舉行過八次全州選舉，選民共投出近9400萬張選票。據稱，這34張被聯邦稱為非法的選票，僅占其中0.00004%。

洛杉磯加大法學院教授和「捍衛民主計畫」主任海森（Rick Hasen）說：「與加州2300萬選民相比，被捕的28人簡直微不足道。根據司法部自己的說法，這些人當中有人只是登記為選民，但沒有實際投票。如果司法部有辦法證實更多此類案例，我們不會等到現在才聽說。」

同樣的模式也被應用在其他一些被川普政指控存在猖獗選舉舞弊的民主黨州。在賓州，國土安全部聲稱該州有超過1萬4000名非公民選民，但最終只有四人因為在2024年非法投票被起訴；在內華達州，國土安全部聲稱該州有近1萬6000名非公民選民，最終所有人都被證明為公民。

麥考特說：「我們不可能百分之百正確，名單上可能會有一些最終被證實是公民的人，所以我們才要求加州和我們合作。我們比較有把握的是，名單上這些人並非公民。」

起訴非公民選民 26次敗訴

紀事報指出，川普政府因為起訴非公民選民，26次在聯邦法院敗訴，法官們稱此舉為非法，侵犯了選民的隱私。

艾賽利說：「我們希望將加州選民名冊與聯邦移民資料庫進行比對，但遭到加州拒絕。他們想查看我們的系統，我們很樂意展示，但相對地，加州也必須展示他們的系統。」

19日，屋崙聯邦法院就川普政府收集疑似非公民選民名單的作法舉行聽證會。加州和全國護士工會、投票權組織以及舊金山和聖塔克拉拉縣，也正在對國土安全部秘密標記選民、並對他們進行調查的行動提出質疑，稱這種作法可能構成非法恐嚇選民。

「布瑞南投票權與選舉中心」資深主任（Brennan Center’s Voting Rights and Elections Program）莫拉雷斯-多伊（Sean Morales-Doyle）說：「如果有證據證明加州的確有超過2萬名不符資格的人投了票，那我的想法或許會不同，但我不相信有這樣的證據。同時，鑑於本屆政府迄今為止提出過許多類似的荒謬說法，最終都被證明是錯誤的，我對此抱持高度懷疑。」