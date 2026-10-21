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換工 別讓前職場「退休金漂流」 34%人未掌握前雇主退休儲蓄

記者子為／綜合報導
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一份近期發布的調查顯示，34%美國成年人表示，自己可能有前雇主的退休儲蓄未能掌握...
一份近期發布的調查顯示，34%美國成年人表示，自己可能有前雇主的退休儲蓄未能掌握。（ChatGPT生成）

AI摘要

文章摘要整理：

Empower調查顯示，許多美國人換工作後未整理前雇主退休帳戶，形成「退休金漂流」；多帳戶分散讓規畫更難，民眾也更信任財務專業人士。

工作換了，辛苦存下的退休金卻可能留在舊公司，逐漸被遺忘。退休服務公司Empower 19日公布調查，34%美國人表示，可能有前雇主的退休儲蓄未能掌握；Z世代的比率更達50%，千禧世代也有45%。這些錢未必消失，卻可能因帳戶分散、遲未整理，讓人難以算清自己究竟存了多少退休金。

Empower將這種現象稱為「退休金漂流」（retirement drift），指民眾隨著轉換工作，把退休儲蓄留在不同雇主的帳戶，時間一久，管理起來愈加複雜。調查顯示，53%受訪者曾更換雇主至少三次，39%表示退休儲蓄分散在不同雇主的帳戶，54%認為多個帳戶讓退休規畫變得更困難。

Empower財富解決方案資深副總裁Jane Bartosik表示，換工作是職涯常態，但財務安排未必能同步銜接。剛到新公司時，民眾忙著適應工作、處理其他財務需求，前雇主留下的401(k)退休帳戶便可能被擱在一旁。舊帳戶愈積愈多，也就更難看清整體退休準備。

問題不只是忘記，也包括不知道如何處理。54%受訪者表示，管理退休儲蓄經常排在財務待辦事項的最後；47%曾因覺得程序太繁雜，延後辦理退休金轉存等事宜。66%希望換工作時，有人能向自己說明退休儲蓄的處理方式，54%則不知道離開雇主後，原有退休帳戶其實有多種處理選項。

調查也發現，民眾並非不願整理，而是希望過程更容易理解。76%表示，若有清楚、逐步的操作說明，會更願意採取行動；70%表示，若合併舊退休帳戶不必花那麼多時間，自己會更有意願辦理。

至於人工智慧（AI）能否協助規畫退休，78%受訪者表示，面對重要退休決定，比起AI，更信任財務專業人士；73%認為AI可以輔助專業建議，但不能取代專業人士。

整體而言，81%希望退休規畫的協助能跟著自己走完整個職涯，而非只限於在某家公司任職期間；84%表示，把退休儲蓄整理清楚，能讓自己更安心。

這項調查由獨立第三方於今年7月30日至8月1日，透過網路訪問2005名18歲以上者，並經加權，以反映全美成年人口。所謂「未能掌握」是受訪者自述可能有遺漏的退休儲蓄，並不代表確認款項遺失。

精華 FAQ

  • 指民眾隨著轉職，把退休儲蓄留在不同雇主的帳戶中，久而久之帳戶分散、管理複雜，自己也不易掌握整體退休資產，並不代表資金真的消失。

  • 調查指出，34%美國人可能有前雇主退休儲蓄未掌握，Z世代比率高達50%，千禧世代也有45%；顯示年輕世代轉職頻繁，較容易留下分散帳戶。

  • 多數人希望有清楚步驟與更簡化的整併流程，81%期待協助能貫穿整個職涯；面對重要退休決策，78%更信任財務專業人士，認為AI只能輔助不能取代。

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