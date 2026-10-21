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華人回台探親伴手禮 螺螄粉獲好評

記者邵敏／洛杉磯報導
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華人回台灣探親訪友，螺螄粉意外成為親友眼中的新奇伴手禮。（記者邵敏／攝影）
華人回台灣探親訪友，螺螄粉意外成為親友眼中的新奇伴手禮。（記者邵敏／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

南加華人回台探親時，除了傳統伴手禮，也有人帶回美國超市常見的螺螄粉，意外讓台灣親友接受並喜愛，成為新潮送禮選項。

南加華人回台灣探親訪友，除傳統保健品、堅果等伴手禮，近年也有人選擇帶一些在美國超市常見、但台灣親友較少接觸的特色食品。其中，來自中國大陸的螺螄粉，意外成為親友眼中的新奇伴手禮。

Sarah原本在台灣生活多年，從未吃過螺螄粉。三年前來洛杉磯，她第一次在超市貨架上看到這種食品，一包價格約3、4元，她抱著好奇心買回家嘗試。「第一口就覺得很特別，和平常吃到的方便麵味道完全不一樣。」她說，沒有因為螺螄粉特殊的氣味而排斥，之後逐漸成為家中的常備食品。

因為覺得好吃，Sarah今年暑期回台灣探親時，特別帶了幾包螺螄粉送給親友，希望他們也試試這款來自中國的地方特色食品。沒想到原本只是「讓大家嚐鮮」，卻意外受到好評。

Sarah敘述，台灣親友第一次接觸時，對螺螄粉特殊的味道感到好奇。有人打開包裝時覺得氣味較濃，但煮好後發現酸辣味道很開胃；也有人吃過後覺得米粉口感特別，特別叮囑Sarah下次再帶幾包螺螄粉。「有朋友說，越吃越上癮，經常想念這個臭臭的味道。」Sarah說，還有朋友告訴她，台灣有些地方也有販售螺螄粉，但她並未見過。

南加華人超市目前可見多種品牌的螺螄粉，口味包括原味、麻辣、加辣等，促銷時每包約2、3元即可買到。Sarah介紹自己的吃法，除了按照包裝烹煮外，還會自行增加蔬菜、肉類、雞蛋等食材，讓一包速食螺螄粉變成一頓完整餐食。

同樣喜歡螺螄粉的張女士今年暑假回上海探親，發現當地超市雖然也能看到螺螄粉，但品牌及口味選擇相較洛杉磯少，「在洛杉磯華人超市，整排都是不同品牌，上海反而沒有這麼多選擇」。

華人回台灣探親訪友，螺螄粉意外成為親友眼中的新奇伴手禮。（記者邵敏／攝影）
華人回台灣探親訪友，螺螄粉意外成為親友眼中的新奇伴手禮。（記者邵敏／攝影）

南加華人超市可見多品牌、多口味的螺螄粉。（記者邵敏／攝影）
南加華人超市可見多品牌、多口味的螺螄粉。（記者邵敏／攝影）

精華 FAQ

  • 因為它在美國超市很常見，卻是台灣親友較少接觸的特色食品，帶回去有新鮮感。加上口味特殊，容易引起好奇，成為送禮時的話題性選擇。

  • Sarah原本在台灣住多年從沒吃過，來洛杉磯後第一次看到就買來試。她覺得第一口很特別，和一般方便麵完全不同，也沒有因氣味而排斥。

  • 洛杉磯華人超市可見多種品牌，原味、麻辣、加辣等選擇都不少，促銷時價格也較低；相較之下，張女士在上海看到的品牌和口味選擇反而較少。

南加 華人 洛杉磯

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