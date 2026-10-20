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加州9月房市轉冷 中位數跌破90萬元

記者朱敏梓／洛杉磯報導
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加州9月獨立屋成交量較前月減少3.4%，房價中位數微降至89萬9720元，南加州...
加州9月獨立屋成交量較前月減少3.4%，房價中位數微降至89萬9720元，南加州成交量年減9.1%，為五大區域中跌幅最大。(本報資料照)

AI摘要

文章摘要整理：

加州9月房市轉冷，獨立屋成交量與上月、去年同期皆下滑，房價中位數跌破90萬元；雖受高利率與負擔壓力影響，年增仍維持正成長。

加州房地產經紀人協會（C.A.R.）最新報告顯示，加州9月獨立屋成交量較前月及去年同期雙雙下降，房價中位數也略降至90萬元以下。房貸利率上升，加上購屋負擔能力持續吃緊，壓制買家需求，南加州成交量較去年同期減少9.1%，為五大區域中跌幅最大。

加州9月房價中位數，資料來源：C.A.R 記者朱敏梓/製表
加州9月房價中位數，資料來源：C.A.R 記者朱敏梓/製表

根據報告，9月獨立屋經季節調整後年化成交量為26萬410戶，較8月的26萬9620戶減少3.4%，也較去年同期的27萬8540戶下降6.5%。全州年化成交量已連續第48個月低於30萬戶，顯示市場仍難形成持續復甦動能。9月30年期固定房貸平均利率升至6.86%，高於8月的6.67%及去年同期的6.35%，借貸成本增加，可能持續影響第四季購屋活動。

C.A.R.總裁Tamara Suminski表示，進入秋季後，市場節奏有所放緩，買家有更多時間審慎考慮選擇。儘管房貸利率及購屋負擔仍是挑戰，但隨著競爭減弱，準備充分的買家可能獲得更多看屋及議價空間，專注尋找適合的住宅，無須急於出價。

房價方面，加州9月獨立屋房價中位數為89萬9720元，較8月微降0.2%，跌破90萬元大關。不過，這一跌幅小於歷年及過去10年8月至9月平均約1.8%的降幅。與去年同期相比，9月房價仍上升1.7%，已連續第五個月出現年增。

百萬元以上住宅占整體成交比重則由8月的35.2%升至9月的35.9%，扭轉連續三個月下降走勢。高價住宅成交占比提高，也支撐全州房價中位數，使其在需求降溫之際，月跌幅仍相對有限。

五大區域中，有四個地區9月成交量較去年同期下降。南加州減少9.1%，遠北地區（Far Northern California）下降9%，舊金山灣區及中央谷地分別下滑3.1%及2.5%；中央海岸是唯一增長地區，年增4.4%。

房價方面，五大區域中有三個地區中位價較去年同期上升。中央海岸年增4.4%，居各區之首；南加州及舊金山灣區分別上升3%及1.9%。中央谷地與去年同期大致持平，遠北地區則下降3.4%。與8月相比，僅灣區房價上升，月增4.2%；南加州下降0.6%，中央海岸及遠北地區分別下跌2.4%及3%，中央谷地則維持不變。

精華 FAQ

  • 9月獨立屋經季節調整後年化成交量為26萬410戶，月減3.4%、年減6.5%；房價中位數為89萬9720元，月跌0.2%，但仍較去年同期上升1.7%。

  • 9月30年期固定房貸平均利率升至6.86%，高於8月與去年同期。借貸成本增加後，買家負擔更沉重，市場需求受到壓抑，第四季購屋活動恐續受影響。

  • 成交量方面，南加州年減9.1%跌幅最大，遠北地區也降9%；中央海岸則年增4.4%唯一成長。房價方面，中央海岸年增4.4%居首，灣區與南加州也維持年增。

利率 加州 房價

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