我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普借法國暴動抨擊民主黨 稱美國恐陷類似危機

金正恩傳死訊、中國派兵赴平壤？北韓官媒曬他攜女出席活動照

加州補貼網約車換電動車 最高逾2萬元 11月2日開放申請

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
合資格申請資助購買或租賃零排放車輛的網約車司機，可獲補貼最高達2萬300元，以購...
合資格申請資助購買或租賃零排放車輛的網約車司機，可獲補貼最高達2萬300元，以購買或租賃全新的零排放車；或最高獲1萬4200元用於二手車。（取自Uber網頁）

AI摘要

文章摘要整理：

加州推動RIDE計畫，向符合收入與接單條件的網約車司機提供購車、租車與充電補貼，協助以較低成本轉用零排放車輛。

根據加州公共事業委員會消息，加州推出新計畫向希望改用電動車網約車司機提供經濟支援，將於11月2日開放申請。此項計畫旨在讓符合資格的網約車司機如為HopSkipDrive、Lyft和Uber等公司工作的駕駛員，能以較低的成本購買零排放車輛。

此項計畫名為「電動網約車激勵計畫」（Rideshare Incentives for Driving Electric，簡稱RIDE計畫）。符合資格申請資助的低收入、中等收入和高收入司機可獲補貼最高達至2萬300元，用於購買或租賃全新的零排放車輛；或最高可獲1萬4200元用於二手零排放車。符合條件的車輛包括能達至計畫所要求的全新和二手的電池驅動或氫燃料驅動電動車。

獲得車輛補貼的司機每年亦可自動獲得最高1170元的充電費用補貼。如果司機一直符合資格並且完成所需的年度續約，充電補貼可持續長達四年。

合資格司機的家庭收入必須等同或低於聯邦貧窮線的四倍，並且在過去12個月內，透過網約車平台完成至少4500次乘客出行。

加州公共事業委員會專員Christine Harada表示：「網約車司機依靠車輛謀生，購買電動車的成本可能是一大負擔。RIDE計畫讓符合條件的司機能負擔得起電動車和充電費用，令清潔運輸對駕駛者來說更加經濟實惠，並有助於改善所有人的空氣品質。」

該計畫的資金來自於叫車乘客支付的每程出行規管費，該費用由交通網絡公司根據「清潔里程標準」計畫收取。非營利組織永續能源中心（Center for Sustainable Energy）為加州公共事業委員會管理此計畫，負責包括處理申請、發放獎勵金和支援駕駛員等工作。

司機欲知更多此計畫的詳情，可造訪網站https://rideca.org/，查看資格要求，並從11月2日起提交申請。司機有可能還會符合其他加州地區、公用事業公司或其他電動車獎勵計畫的資格。

精華 FAQ

  • 這項名為RIDE的計畫將於11月2日開放申請，主要提供符合資格的網約車司機經濟支援，協助他們更容易改用電動車或其他零排放車輛。

  • 低收入、中等收入和高收入司機若符合條件，購買或租賃全新零排放車最高可獲2萬300元；若選擇二手零排放車，最高可獲1萬4200元。

  • 申請者家庭收入必須不高於聯邦貧窮線的4倍，並且在過去12個月內，透過網約車平台完成至少4500次乘客出行，才符合資格。

加州 網約車 電動車

上一則

辛普森殺妻案 30年後出現新線索

下一則

紐時遭槍殺主管 被爆曾雇兇殺岳母

延伸閱讀

紐約市電動車充電點將增至700個 惹道路規畫疑慮

紐約市電動車充電點將增至700個 惹道路規畫疑慮
曾一天賺1300 今苦等沒單 華人：開高端網約車不再好賺

曾一天賺1300 今苦等沒單 華人：開高端網約車不再好賺
加州免費手機計畫 全美無限通話

加州免費手機計畫 全美無限通話
聖塔克拉拉大學 明秋擴大免費教育

聖塔克拉拉大學 明秋擴大免費教育
紓解教師短缺 加州實習教師津貼1萬元

紓解教師短缺 加州實習教師津貼1萬元
特斯拉在日大享補貼 竟然超過本田、日產遭業界質疑

特斯拉在日大享補貼 竟然超過本田、日產遭業界質疑

熱門新聞

加州6.3萬退休公務員，每年領取至少10萬退休金，總額達63億。（示意圖取自Pexels）

「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬

2026-10-12 14:21
被譽為「AI教母」的李飛飛（右），聯合創辦的World Labs被晶片大廠超微（AMD）以82億元的全股票交易收購。圖左為AMD執行長蘇姿丰。（取自Feifei Li網站）

華女15歲來美 大學經營乾洗店 今成AI教母公司賣出82億

2026-10-16 19:42
攜帶大額現金入境或存入銀行，應了解申報規定，刻意拆分現金交易以規避申報，可能觸法。（AI生成示意圖）

夫妻各帶幾千元入境 被海關請入「小黑屋」 原因...

2026-10-13 20:45
一名64歲華女按摩店經營者涉嫌提供色情服務，向警方承認每月替七、八名男客提供手部性服務。(Marathon County Sheriff's Department)

每月替多名客人「打手槍」 64歲華女：不敢請員工

2026-10-16 15:23
余先生表示，Uber Black「大黑」訂單較過去減少，司機需花更多時間等候，還得負擔油費與商業車險等成本。（余先生提供）

曾一天賺1300 今苦等沒單 華人：開高端網約車不再好賺

2026-10-17 21:37
38歲台灣女林喬音（Lin Jo Yin，音譯）涉嫌盜刷信用卡，該女子在準備從印第安納州搭機返台時遭機場警方逮捕，目前已被移送肯塔基州。（Bowling Green Police Department）

華女搭飛機返台灣前突被捕 牽出這起案件

2026-10-14 15:00

超人氣

更多 >
粉絲喊「喜歡你老婆高圓圓」 趙又廷秒回這句 甜翻全網

粉絲喊「喜歡你老婆高圓圓」 趙又廷秒回這句 甜翻全網
川普大砍合法移民簽證 台灣銳減逾6成 2地區最慘

川普大砍合法移民簽證 台灣銳減逾6成 2地區最慘
女護士在美21年 來洛度假被ICE帶走 丈夫、兒子是公民

女護士在美21年 來洛度假被ICE帶走 丈夫、兒子是公民
馬斯克將送美國孩子SpaceX股票 估7300萬兒童有份

馬斯克將送美國孩子SpaceX股票 估7300萬兒童有份
蒙古大火「逼近中國邊境」網轟：日本人放的火

蒙古大火「逼近中國邊境」網轟：日本人放的火