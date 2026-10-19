加州4城入選全美最佳旅遊城市 舊金山列大型城市第2

舊金山以兼具傳統魅力與前沿創新，獨特的城市個性、多元社區、豪華飯店及世界級美食，持續吸引全球旅客而獲得全美旅遊生活雜誌《康泰納仕旅人》2026讀者票選榜單大城市組亞軍。（記者楊青╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 《康泰納仕旅人》2026年讀者票選顯示，加州共有4座城市上榜，舊金山居大型城市第2，奧克蘭、聖地牙哥也進榜，小城組則由聖塔芭芭拉與希爾茲堡代表。

加州 不僅擁有陽光海灘、國家公園和葡萄酒產區，多元的城市文化與美食也成為吸引遊客的重要特色。加州四城市躋身旅遊生活雜誌《康泰納仕旅人》（Condé Nast Traveler）最新公布讀者票選榜單，其中舊金山 在大型城市組排名第二，聖地牙哥 、奧克蘭分別名列第10及第六；聖塔芭芭拉和希爾茲堡（Healdsburg）入選，分別排名特色小城第五及第八。

《康泰納仕旅人》2026年全國旅遊城市評比邀請讀者針對旅遊目的地、飯店、美食等項目分享體驗，共有超過75萬名讀者參與評選。在全美最佳大型城市評選中，舊金山排名第二，僅次於芝加哥。雜誌指出，舊金山兼具傳統魅力與前沿創新，憑藉獨特的城市個性、多元社區、豪華飯店及世界級美食，持續吸引全球旅客。

對南加居民而言，舊金山更是適合周末或短期假期的目的地。除金門大橋、漁人碼頭、纜車等經典景點，城市中的藝術文化、特色餐廳及不同族裔社區，也讓旅客能從多個角度認識這座海灣城市。

奧克蘭則以非裔歷史與社區文化，包括世代傳承的非裔商家，以及相關音樂和舞蹈文化特色排名大城市第六。聖地牙哥則排名第10，除了海灘、海灣及戶外活動，當地的餐飲文化、特色社區與家庭旅遊設施，也使其成為越來越多不同年齡層旅客的度假選擇。

今年全美最佳大型城市前十名依序為：芝加哥、舊金山、波士頓、紐約、密爾瓦基、奧克蘭、波特蘭、納許維爾、紐奧爾良及聖地牙哥。

在小型城市組中，聖塔芭芭拉和希爾茲堡成為加州的兩個上榜小城。其中聖塔芭芭拉排名第五，以清澈海水、地中海式氣候及悠閒精緻的度假氛圍著稱。雜誌指出，這座城市除了擁有迷人的海岸景觀，也兼具活躍的餐飲與文化生活，適合海灘愛好者、美食旅客、家庭及攜帶寵物出遊的遊客。

舊金山以兼具傳統魅力與前沿創新，獨特的城市個性、多元社區、豪華飯店及世界級美食，持續吸引全球旅客而獲得全美旅遊生活雜誌《康泰納仕旅人》2026讀者票選榜單大城市組亞軍。（記者楊青╱攝影）