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洛城超級通勤族 科技女業務搭機飛灣區

編譯組/綜合報導
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超級通勤上班族每周三天從洛杉磯住家，搭機往返舊金山。（示意圖。AI生成）
超級通勤上班族每周三天從洛杉磯住家，搭機往返舊金山。（示意圖。AI生成）

AI摘要

文章摘要整理：

26歲的Google企業客戶經理丘因超級通勤爆紅，她常搭國內線往返洛杉磯與舊金山，靠班機與BART趕在8點30分前上班。

Yahoo新聞網報導，為在早上8點30分準時打卡上班，美國一名從事科技業務的「超級通勤族」，竟定期搭乘國內線班機往返洛杉磯舊金山兩座大城。

現年26歲的丘（Angelique Khieu，音譯）目前採混合辦公模式，每周須進辦公室實體上班三天。她在短影音平台TikTok上分享的通勤紀錄影片引發瘋傳：畫面中她清晨6點自洛杉磯國際機場（LAX）起飛，7點45分抵達舊金山後轉乘捷運（BART），並於8點30分前順利抵達公司。

丘在接受《時人》（PEOPLE）雜誌採訪時表示：「至於下班返程，我就是把流程全部倒著走一遍，」。她也透露，自己在兩地都有住處，因此有時會選擇在舊金山灣區留宿過夜。

她進一步分享道：「小時候每逢放假要去機場，我都會興奮到前一天晚上睡不著。我現在依然很喜歡旅行，久而久之，頻繁進出機場或待在飛機上早就習以為常，連想都不用想了。」

影片留言區引發熱烈迴響，不少網友直呼不可思議，有人留言表示：「天啊！我開車18分鐘上班都忍不住要碎念了」；但也有部分網友表示自己有類似的長途通勤經驗。

今年上半年，丘幾乎每周都在進行這段超遠距離通勤，每月搭乘次數高達「6至10個航段」。她甚至透露，有時出發前一天才緊急訂機票；某次班機延誤，她最後索性與另外4人合租一輛車開車北上。

根據丘的LinkedIn檔案顯示，她畢業於加州洛杉磯大學（UCLA）社會學系，目前擔任Google企業客戶經理，在TikTok上已累積逾1萬1000名追蹤者。在此之前，她曾在聖塔蒙尼卡的NetSuite任職近兩年，並於今年1月正式加入Google；早前亦曾於亞特蘭大聯邦儲備銀行擔任研究小組首席協調員。

精華 FAQ

  • 丘住在洛杉磯與舊金山兩地，平日常從LAX搭清晨6點班機飛往舊金山，再轉乘BART趕到公司；下班則反向回程，必要時也會在灣區過夜。

  • 她任職Google且每周需進辦公室3天，為了準時在8點30分打卡，只能利用國內線班機縮短通勤時間；她也表示自己從小就愛旅行，適應機場生活。

  • 她的TikTok通勤影片引發熱議，許多網友覺得不可思議，也有人分享類似長途通勤經驗；她畢業於UCLA社會學系，1月加入Google，累積逾1萬1000名追蹤者。

灣區 舊金山 洛杉磯

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