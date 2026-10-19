數據商握有你超過千條個資 賣給廠商誘消費

AI摘要 文章摘要整理： 報導指出，數據經紀商透過公開與商業資料建構個人檔案，蒐集並出售逾1000條敏感推測，讓企業用於行銷、定價、保險與放貸。

數據經紀商掌握人們詳細個資，這些個資裡究竟包含了什麼，有哪些是企業可以用來圖利你的敏感資訊？

CalMatters報導，「幾個州的新隱私法迫使資料經紀商揭露購買你資料的公司。因此，我們招募志工向全球最大的數據經紀商索取他們公司的個人資料報告。有數百人響應了我們的號召。」

每份報告通常都包含一份詳細的個人資料：姓名、地址、社安號碼，以及超過一千條關於你的性格特徵和習慣的推測和預測。你的資料並非靜靜地躺在那裡，你的數據在不斷累積、被無休止地分析，並且定期被出售，賣給包括美國100多家最大的公司以及其他許多公司。

這些個人資料會顯示你上次登入電腦的時間，以及過去幾年你在衣服、家具和外出用餐上的花費。像是 Acxiom、Epsilon 等資料經紀公司會定期收集你留下的數位痕跡，並將其轉化為關於你和你特徵的數千條預測，包括：你有幾個孩子，他們的年齡和性別，你是藍領還是白領階級，你是否曾經是詐騙的受害者。他們的許多數據是錯的，譬如一份報告列出了關於某人年齡的六種不同猜測。

資料經紀商掌握著幾乎所有人的檔案。Acxiom 聲稱擁有約 95% 美國成年人的個資。Epsilon 則聲稱擁有「幾乎所有有市場價值的美國家庭」的數據。資料經紀商的資料來源包括公共記錄、商業資料庫和其他經紀商。他們會將這些記錄整理成一個文件，該文件會伴隨你一生，甚至在你死後也會伴隨你。

雖然數據經紀商通常無法取得你銀行帳戶的資料，但他們可以推測你的收入、儲蓄和身價。這一切都是基於你的居住地、過往消費記錄以及與你情況類似的消費者的身價等因素「建模」出來的。他們無法取得你的醫療記錄，但卻會推斷你的睡眠品質、是否吸菸、體重指數以及你是否擁有健保。

他們還能猜出你的宗教信仰、種族、政治傾向，甚至你孩子的確切年齡。這些推斷結果隨後會出售給藥廠、醫療保健公司和保險公司。數據經紀商會根據數百個品牌的商品訊息，評估你購買的可能性。他們預測你接下來會買哪輛車，你喜歡去哪裡吃飯，以及你是否對加密貨幣感興趣。

你的資料對企業來說很有價值。銀行可以利用你的資料向你發送信用卡優惠資訊－根據你的個人資料，提供較優（或較差）的開卡獎勵。房屋保險公司可以向你推銷新的附加險。你最喜歡的服裝店可以利用你的數據，為你量身定價某款你會喜歡的毛衣。

Epsilon 會預測你的收入、投資和生命周期，並將用戶歸入 26 個細分領域代碼之一，例如生活富裕者、中年富豪和消費力強的父母。它還會根據用戶對企業的獲利能力進行分類，並使用「最佳利潤率」等標籤。

一旦你的個資被企業買家看到，它就成為直接影響你日常財務的決策的原始素材。保險公司會利用它來評估貴公司員工的健康狀況，然後制定健康保險報價和保費。個人貸款機構會利用信用記錄來識別你是否可能需要貸款或有意購車，而這類量身式貸款可能條款苛刻、利率高。銀行則會利用信用記錄來推銷給你可能不需要的額外金融產品，例如身分保護和信用監控。