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飛機上脫鞋、帶食物、水瓶硬塞進椅背置物袋… 恐惹怒乘客

編譯陳盈霖／綜合報導
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把外套置放在座椅上，恐影響後方乘客。（AI生成照）
把外套置放在座椅上，恐影響後方乘客。（AI生成照）

AI摘要

文章摘要整理：

本文提醒搭機時看似無害的習慣，如脫鞋、亂放物品、講電話與弄髒機艙，都可能惹惱他人，甚至造成航班延誤或安全疑慮。

搭飛機時，一些看似無傷大雅的小動作，恐不經意惹惱其他乘客。亞虎創意頻道（Yahoo Creator）專欄作家蓋恩（Tamara Gane）為文指出，聯邦航空總署2025年共接獲超過1600起乘客不當行為事件，部分案件甚至涉及刑事責任，但這都只是冰山一角。以下是她列出11種可能在不知覺中打擾其他乘客，看似不經意的行為：

1.將水瓶硬塞進椅背置物袋：若需用力才能將水瓶塞進座椅前方的置物袋時，最好找其他地方收納。堅硬的水瓶可能會頂到前方乘客座椅。

2.將機艙弄得髒亂不堪：即使攜帶幼兒，在機上製造髒亂時，家長也需協助清潔。事實上，許多乘客吃東西並不注重整潔，也不願收拾散落腳邊的爆米花、食物碎屑及包裝紙，不僅不尊重負責清潔的空服人員，也恐造成其他乘客不便。近期，西南航空（Southwest Airlines）一架班機就因前一趟乘客潑灑汙漬，需找清潔人員處理，導致航班延誤一小時。

3.踢撞前方餐桌板：反覆踢撞或觸碰座椅前方餐桌板，會干擾前方乘客。除非必要，後方乘客最好避免不斷打開或收起桌板。

4.將外套掛在椅背上：飛機上個人物品收納空間有限，外套直接掛在椅背上，可能妨礙後方乘客使用餐桌板或視聽娛樂設備。

5.隨意占用上方行李置物櫃：若空服員指示，座椅上方置物櫃需優先留給登機箱，就避免先把外套或小型背包放入。一旦登機箱沒有足夠收納空間，恐導致航班延誤。乘客可在飛機起飛、安全帶指示燈熄滅後，若有空間，再將這些物品放上去。

6.自帶食物。近年來，不時有網友上傳影片，抱怨乘客在艙內使用氣味濃烈的水煮蛋、炸雞、鮪魚罐頭等，機艙瀰漫難聞氣味。不論是自備或於機場購買食物時，最好多替他人著想。

7.將垃圾留在椅背置物袋：服務員在航程中，會多次拿著垃圾袋協助乘客清理垃圾，若錯過時間，最好在下機時自行帶走，否則將吃完的餅乾空包裝袋留在機上，對下一位乘客不公平。

8.脫鞋襪：乘客在飛機上最好穿著鞋襪，除飛機上環境衛生問題外，也涉及安全。當然，乘客可能沒發現自己腳氣味道，但不意味著其他乘客不受影響。

9.餐桌板上做令人反感的舉動：乘客前方桌板主要用途是便於用餐，不包括替嬰兒換尿布、剪指甲，或將使用過的衛生紙放在桌板上。

10.登機門前擠成一團：登機時，若現場工作人員尚未通知所屬登機組別，最好不要擠在登機門前，阻擋其他乘客通行。

11.機艙內講電話：沒人想「偷聽」，若真有重要事情聯繫，乘客最好關閉鈴聲，改用簡訊溝通，或等下機後再打電話。

搭機時一些看似不經意的行為，可能會影響其他乘客。（Pexels）
搭機時一些看似不經意的行為，可能會影響其他乘客。（Pexels）

精華 FAQ

  • 包括脫鞋襪、踢到前方餐桌板、在機艙內講電話、把外套掛在椅背上，或把食物、垃圾隨意留在座位周圍，這些行為都可能打擾他人。

  • 水瓶若硬塞椅背置物袋，可能頂到前座乘客；外套掛椅背也會妨礙後方使用餐桌板或設備，若佔用上方櫃位，還可能影響登機效率。

  • 作者建議旅客自行收拾垃圾，不把包裝袋留在機上，也不要讓食物碎屑散落座位周圍；同時避免在餐桌板上換尿布、剪指甲等令人反感的動作。

西南航空

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