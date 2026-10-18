紓解教師短缺 加州實習教師津貼1萬元

加州參與教學實習的師訓學生，現在可以獲得1萬元津貼。2027-28學年開始，教授科學、數學或特殊教育的準教師，可多獲額外5000元津貼。（示意圖，Pexels / Thirdman）

AI摘要 文章摘要整理： 加州以1萬元實習教師津貼協助師訓學生減輕無薪實習負擔，並將在未來對科學、數學與特殊教育等高需求領域再加碼補助。

在加州 ，有志成為教師並正在接受師訓的學生，現在可以從「學生教師津貼計畫」（Student Teacher Stipend Program）中獲得1萬元的經濟資助。計畫有助學生教師減輕師訓期間的經濟障礙，是加州為應對長期存在的教師短缺問題，鼓勵更多人加入教育事業而推出的最新舉措。

美通社（PR Newswire）報導，合資格取得上述計畫的1萬元津貼者，是修讀符合資格的教師培訓課程，並將會完成課堂教學實習的受訓學生教師。此計畫實施前，課堂教學實習通常是無薪的。

加州教師資格認證委員會總幹事Mary Vixie Sandy指出，完成至少600小時的無薪實習教學所帶來的經濟負擔，阻礙了無數有志成為教師的年青人取得教師資格。

「學生教師津貼計畫」於去年設立，初始投資3億元，2026-2027財政年度州預算為此撥款4億800萬元。計畫的每年資助金額將從1億元增加至1億2500萬美元，足以資助1萬2500名實習教師。

今年秋季首批獲得資助的學生教師Melissa Aguilera，正在貝克斯菲加州州立大學（CSU Bakersfield）攻讀教師培訓課程以取得教師資格，目前亦正在貝克斯菲的麥基中學（McKee Middle School）實習執教六年級學生。她說：「從本科畢業到申請教師資格證的過程中，我需要休學一段時間，專心存錢，才能支付師訓的先修課程和資格證計畫的學費。如果沒有這筆資助金，我就得繼續動用積蓄來支付帳單和生活必需開銷。」

從2027-28學年開始，攻讀教授科學、數學或特殊教育等高需求領域的教師資格課程的實習教師，將可獲得額外5000元津貼。