我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

護照要不要隨身帶？要求出示卻拿不出來 小心被罰錢

不是商務艙 旅遊專家揭最划算升等選擇

旅遊專家揭升等選擇 豪經艙最划算

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
對多數長途旅客而言，豪華經濟艙在價格與舒適度上取得了最佳平衡。然而，若是長達12...
對多數長途旅客而言，豪華經濟艙在價格與舒適度上取得了最佳平衡。然而，若是長達12小時以上的紅眼夜航、落地後必須立即展開高強度行程，商務艙便絕對值回票價。示意圖。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

旅遊專家認為，豪華經濟艙多數情況最划算，但長程夜航逾12小時時，商務艙更值得升等；同時也提醒要看機型與座椅配置。

Yahoo新聞網報導，在海拔3萬5000呎的高空啜飲香檳、平躺在寬敞的臥艙，塗上名牌潤唇膏享受金錢能買到的極致好眠，聽起來固然美好；然而，當升等費用比經濟艙多出數百甚至數千元時，這筆額外支出真的划算嗎？

外媒日前採訪了三位經常為客戶規畫國際行程的資深旅遊規劃師，請他們評析艙等升等。儘管專家在各情境下的看法略有分歧，但其中兩人均一致指向同一艙等，認為其最具整體價值。

哪種艙等最值得花錢升等？豪華經濟艙（Premium Economy）拔得頭籌。

旅遊諮詢公司FlyOver Travel創辦人兼執行長弗里曼（Kristin Freman）指出，豪華經濟艙在舒適度與價格之間取得了極佳平衡，特別適合渴望更舒適飛行體驗、卻不願砸重金購買商務艙的旅客。

專精美食旅遊與歐洲河輪假期的Fora旅遊顧問盧卡斯（Rachelle Lucas）對此深表贊同：豪華經濟艙費用僅為商務艙的一小部分。

若面臨航程極長的過夜航班，考量情境便大不相同。

英國旅行社BharatFare創辦人兼總監塔克蘭（Aman Thakran）專營飛往澳洲、東南亞及印度的長途航線。他認為，單程超過12小時的航程，商務艙最具價值。

塔克蘭指出，尤其是夜航班機，平躺睡床意味著抵達後仍能維持充沛活力與正常作息，豪經艙則是7至10小時日間航班的高性價比首選。

他建議旅客採取「策略性升等」，而非盲目替每段航程加價。「建議把錢花在最長的一段夜航航程上，或是落地後需要立即開車、開會的航段。」否則，將這些預算挪至升等高檔飯店或延長住宿天數，往往是更明智的選擇。

盧卡斯另提醒，較短的跨大西洋航線通常不值得升等商務艙，因為飛行時間短，根本沒有充裕時間享受平躺睡床。

塔克蘭也告誡，千萬別花商務艙的昂貴價格買到陳舊座椅：「務必核對實際執飛機型與座椅配置，不能只看艙等名稱。」

至於奢華的頭等艙？除非預算毫無上限，否則專家認為，一款頂級的商務艙產品，已足以提供綽綽有餘的高規格禮遇，無須再為極致奢華支付更驚人的溢價。

精華 FAQ

  • 採訪中的3位資深旅遊規劃師各有看法，但有2位明確指出豪華經濟艙最具整體價值，因為它在舒適度與價格之間取得了最佳平衡。

  • 若是單程超過12小時的長途夜航，商務艙更值得升等，因為平躺睡床能讓旅客抵達後保持體力與作息，特別適合需要立即工作或開車的人。

  • 專家主張採取策略性升等，把預算用在最長的夜航或最需要休息的航段；若航程較短，與其升艙，不如把錢拿去住更好的飯店或延長停留天數。

澳洲

上一則

世界日報樂齡生活展熱鬧登場 銀髮族滿載而歸

下一則

好萊塢影視製作外移 他坦言：已3年接不到工作

延伸閱讀

頭等艙不是私人飯店 資深空服員揭8大NG行為 旅客最常犯這些錯

頭等艙不是私人飯店 資深空服員揭8大NG行為 旅客最常犯這些錯
搭乘郵輪12個常見NG行為 最嚴重恐被拒絕登船且不能退款

搭乘郵輪12個常見NG行為 最嚴重恐被拒絕登船且不能退款
九合一選舉逢感恩節 華人返台需求增

九合一選舉逢感恩節 華人返台需求增
轉機時間要留多久？ 專家：國內1小時起跳 國際90分鐘

轉機時間要留多久？ 專家：國內1小時起跳 國際90分鐘
新航11月推百道新菜 餐具也客製化

新航11月推百道新菜 餐具也客製化
歐洲旅遊11種物品「多帶多麻煩」 隨身一小物恐招來扒手

歐洲旅遊11種物品「多帶多麻煩」 隨身一小物恐招來扒手

熱門新聞

加州6.3萬退休公務員，每年領取至少10萬退休金，總額達63億。（示意圖取自Pexels）

「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬

2026-10-12 14:21
攜帶大額現金入境或存入銀行，應了解申報規定，刻意拆分現金交易以規避申報，可能觸法。（AI生成示意圖）

夫妻各帶幾千元入境 被海關請入「小黑屋」 原因...

2026-10-13 20:45
被譽為「AI教母」的李飛飛（右），聯合創辦的World Labs被晶片大廠超微（AMD）以82億元的全股票交易收購。圖左為AMD執行長蘇姿丰。（取自Feifei Li網站）

華女15歲來美 大學經營乾洗店 今成AI教母公司賣出82億

2026-10-16 19:42
38歲台灣女林喬音（Lin Jo Yin，音譯）涉嫌盜刷信用卡，該女子在準備從印第安納州搭機返台時遭機場警方逮捕，目前已被移送肯塔基州。（Bowling Green Police Department）

華女搭飛機返台灣前突被捕 牽出這起案件

2026-10-14 15:00
一名64歲華女按摩店經營者涉嫌提供色情服務，向警方承認每月替七、八名男客提供手部性服務。(Marathon County Sheriff's Department)

每月替多名客人「打手槍」 64歲華女：不敢請員工

2026-10-16 15:23
南加州一名媽媽應徵月薪4200美元的居家轉寄包裹工作，開始後察覺可疑並報警。圖為包裹示意圖。(Pexels）

僅收發包裹月入4200元 女子以為找到理想工作 結果…

2026-10-12 20:56

超人氣

更多 >
郭靜純爆離婚 全家移民加拿大 老公欠千萬消失

郭靜純爆離婚 全家移民加拿大 老公欠千萬消失
史丹福學者祁凱立 預測台北市長勝出的人是？

史丹福學者祁凱立 預測台北市長勝出的人是？
曾一天賺1300 今苦等沒單 華人：開高端網約車不再好賺

曾一天賺1300 今苦等沒單 華人：開高端網約車不再好賺
台灣稀有姓氏揭密 「益」、「第五」…他最常被問令狐沖

台灣稀有姓氏揭密 「益」、「第五」…他最常被問令狐沖
郭靜純移居加拿大多年 自爆和製作人老公離婚：硬要在一起是折磨

郭靜純移居加拿大多年 自爆和製作人老公離婚：硬要在一起是折磨