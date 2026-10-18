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AI衝擊下 年輕人變寶可夢玩家賺外快

記者謝雨珊／綜合報導
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在眾多轉售商品中，寶可夢卡牌及其他收藏品仍被視為相對具有長期市場的商品。（路透）
在眾多轉售商品中，寶可夢卡牌及其他收藏品仍被視為相對具有長期市場的商品。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

在AI衝擊與多職收入風潮下，愈來愈多年輕人投入商品轉售副業，28歲會計師Keith靠轉售寶可夢卡與掌握潮流，每年額外賺進約1萬美元。

愈來愈多年輕人開始靠「副業」增加收入，從轉賣潮流商品到收藏品交易，賺錢方式五花八門。雅虎生活報導，28歲的Keith便是其中一例，他白天是年薪11萬美元的會計師，下班後搖身一變成為寶可夢卡牌「玩家」，靠尋找熱門及稀有卡牌轉售，每年額外賺進約1萬美元。

愈來愈多年輕人尋找正職以外的收入來源。紐約時報去年報導，美國同時擁有兩份以上全職或兼職工作的人數已突破890萬，是1994年以來新高。

如今，年輕人的副業也不再只是遛狗或外送，而是出現各種令人意想不到的賺錢方式，其中「商品轉售」便成為部分人的選擇。

28歲的Keith白天是私募信貸基金會計師，年薪約11萬美元，但下班後，他會花時間上網搜尋熱門商品，甚至前往書店尋找寶可夢（Pokémon）卡牌，再透過轉售賺差價。

事實上，寶可夢只是Keith十多年來轉售生涯中的其中一項商品。他始終遵循「低投入、低風險、高報酬」原則，避免投入太多本金，也不讓副業影響正職工作。

但商品轉售並非只要「買低賣高」這麼簡單。Keith表示，成功關鍵在掌握流行趨勢，他以Labubu為例，這款玩偶爆紅期間二手市場需求旺盛，但隨著供應增加、市場飽和，不少轉售商反而囤積大量庫存，最後難以脫手。

為掌握市場動向，Keith多年來逐漸建立自己的情報系統，除加入付費Discord社群，也會進行大量網路研究，甚至從親朋好友正在購買的商品尋找下一個商機。一旦發現熱門商品，他還必須與其他轉售者競速搶貨。Keith會使用自動結帳工具，也就是俗稱的「搶購機器人」（scalper bot），在商品上架後迅速完成購買。

在眾多轉售商品中，寶可夢卡牌及其他收藏品仍被視為相對具有長期市場的商品。圖為南加...
在眾多轉售商品中，寶可夢卡牌及其他收藏品仍被視為相對具有長期市場的商品。圖為南加州的寶可夢卡牌活動。（美聯社）

精華 FAQ

  • 報導指出，許多年輕人不再只做遛狗或外送，而是投入商品轉售等副業；其中Keith白天當會計師，晚上靠找熱門商品與寶可夢卡轉售賺外快。

  • Keith白天是私募信貸基金會計師，年薪約11萬美元；下班後則轉售寶可夢卡等熱門商品，靠買低賣高每年額外賺進約1萬美元。

  • Keith認為關鍵在掌握流行趨勢與市場供需，例如Labubu熱潮消退後庫存風險升高；他靠付費社群、網路研究與搶購機器人提高搶貨效率。

雅虎 紐約時報

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