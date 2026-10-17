家長讓未成年子女飲酒 恐負刑責

加州法律嚴禁家長給未成年子女飲酒，違者恐面臨刑事責任。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 加州法律禁止任何人向未滿21歲者提供酒精，父母即使在家中讓未成年子女飲酒也不例外，若飲酒後肇事或造成傷害，還可能面臨刑責與罰金。

沙加緬度蜂報報導，想像一下：你在家中舉辦聚會，順手開了一瓶冰涼的啤酒。這時讓未成年孩子抿上一口，真的沒關係嗎？

在美國，法定最低飲酒年齡為21歲。

美國疾病管制與預防中心表示，這意味著酒精飲品不得販售給未滿21歲的民眾。加州 酒精飲料管制局（ABC）亦指出，向未滿21歲人士提供酒精飲料屬於違法行為。

所以，加州家長可否讓未成年子女飲酒？答案是：不行。

ABC指出，加州法律明令禁止任何人向未滿21歲者販售、提供或給予酒精飲品。這些法規一體適用於父母、法定監護人及其他成年人，即便身處自家私宅也不例外。

位於布利桑頓的戈利克律師事務所（Gorelick Law Offices）指出：「大多數情況下，如果家長只是在家中讓未成年孩子喝酒，警方通常無從知曉。但如果該名孩子在飲酒後發生車禍並導致人員受傷，家長便可能面臨刑事指控。」

根據加州法律，若父母或法定監護人「明知而允許」未滿18歲的子女在自家「飲用酒精飲料或使用管制藥物」，且該名子女符合以下情形，家長將被判犯有輕罪：

－血液酒精濃度達0.05%或以上；

－受管制藥物影響；

－離開住所後獲准駕駛車輛；

－於駕駛車輛時引發交通事故。

ABC指出，在加州，向未滿21歲者提供酒精飲品屬於輕罪，可處以1000元罰金及至少24小時的社區服務。

若向未成年人提供酒精，且對方飲酒後對自身或他人造成「重大身體傷害或死亡」，違法者可能面臨最高一年的縣立監獄刑期，以及最高3000元的罰金。家長同樣可能面臨最高一年監禁與1000元罰款。