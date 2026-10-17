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家長讓未成年子女飲酒 恐負刑責

編譯組/綜合報導
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加州法律嚴禁家長給未成年子女飲酒，違者恐面臨刑事責任。（路透）
加州法律嚴禁家長給未成年子女飲酒，違者恐面臨刑事責任。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

加州法律禁止任何人向未滿21歲者提供酒精，父母即使在家中讓未成年子女飲酒也不例外，若飲酒後肇事或造成傷害，還可能面臨刑責與罰金。

沙加緬度蜂報報導，想像一下：你在家中舉辦聚會，順手開了一瓶冰涼的啤酒。這時讓未成年孩子抿上一口，真的沒關係嗎？

在美國，法定最低飲酒年齡為21歲。

美國疾病管制與預防中心表示，這意味著酒精飲品不得販售給未滿21歲的民眾。加州酒精飲料管制局（ABC）亦指出，向未滿21歲人士提供酒精飲料屬於違法行為。

所以，加州家長可否讓未成年子女飲酒？答案是：不行。

ABC指出，加州法律明令禁止任何人向未滿21歲者販售、提供或給予酒精飲品。這些法規一體適用於父母、法定監護人及其他成年人，即便身處自家私宅也不例外。

位於布利桑頓的戈利克律師事務所（Gorelick Law Offices）指出：「大多數情況下，如果家長只是在家中讓未成年孩子喝酒，警方通常無從知曉。但如果該名孩子在飲酒後發生車禍並導致人員受傷，家長便可能面臨刑事指控。」

根據加州法律，若父母或法定監護人「明知而允許」未滿18歲的子女在自家「飲用酒精飲料或使用管制藥物」，且該名子女符合以下情形，家長將被判犯有輕罪：

－血液酒精濃度達0.05%或以上；

－受管制藥物影響；

－離開住所後獲准駕駛車輛；

－於駕駛車輛時引發交通事故。

ABC指出，在加州，向未滿21歲者提供酒精飲品屬於輕罪，可處以1000元罰金及至少24小時的社區服務。

若向未成年人提供酒精，且對方飲酒後對自身或他人造成「重大身體傷害或死亡」，違法者可能面臨最高一年的縣立監獄刑期，以及最高3000元的罰金。家長同樣可能面臨最高一年監禁與1000元罰款。

精華 FAQ

  • 不可以。加州明文禁止任何人向未滿21歲者販售、提供或給予酒精飲品，這項規定也適用於父母、法定監護人與其他成年人，即使是在自家私宅內也一樣違法。

  • 若家長明知仍允許未滿18歲子女在家飲酒，且孩子之後血液酒精濃度達0.05%以上、受管制藥物影響、駕車或肇事，家長可能被判犯輕罪並面臨刑責。

  • 一般情況下屬輕罪，可處1000元罰金與至少24小時社區服務；若飲酒後造成重大身體傷害或死亡，違法者可能面臨最高1年縣立監獄與最高3000元罰款，家長也可能被判監禁。

加州

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