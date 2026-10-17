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報告：加州大學院校 文憑含金量全美最高

編譯組／綜合報導
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分析顯示，洛杉磯加大(UCLA)電腦工程系的畢業生，年收入中位數為22萬8705...
分析顯示，洛杉磯加大(UCLA)電腦工程系的畢業生，年收入中位數為22萬8705美元，為全美收入第六高的學位專業。(圖取自UCLA官方臉書)

AI摘要

文章摘要整理：

最新分析指出，加州多所大學的理工科系畢業後收入亮眼，其中UCLA電腦工程系以高薪與相對可負擔學費，成為全美最具含金量的學位之一。

加州一所學費可負擔的大學，畢業生獲得的學歷文憑，其性價比回報含金量排名為全美最高大學專業之一。

「紐約郵報」報導，根據高等教育研究機構「HEA Group」一項最新分析，整理美國收入最高的大學科系，這所位在加州的公立大學，成功躋身全國收入最高的十大專業行列。

分析顯示，洛杉磯加大(UCLA)電腦工程系畢業生，年收入中位數為22萬8705美元，為全美收入第六高的學位專業。對於就讀洛杉磯加大的學生而言，投資報酬率相當高。該校每學年總費用，加州居民學生約為4萬5500美元，或非加州居民 8萬7770 美元。

UCLA 並非唯一一所學生在畢業僅四年後、年薪就超過 20 萬美元，並躋身榜單前列的加州大學院校。位在Claremont、規模相對較小的波莫納學院(Pomona College)，其電腦科學專業畢業生，年薪中位數高達 21萬7051 美元。波莫納學院的錄取率僅 7%，學生每學年的就讀費用超過 9 萬美元。

位在北卡羅來納州Durham的杜克大學(Duke University)，其數學專業畢業生位居榜首，年薪中位數為 29萬7029 美元。

儘管灣區多所知名大學未能進入榜單前十名，但排名依然亮眼。史丹福大學電腦科學畢業生的年薪中位數 21萬4907 美元、柏克萊加大電腦科學專業畢業生為 20萬4379 美元。

精華 FAQ

  • 報導主軸聚焦UCLA電腦工程系，指出其畢業生中位年薪高達22萬8705美元，因為兼具高收入與相對可負擔的學費，被視為投資報酬率極高的代表。

  • 根據內文，UCLA每學年總費用約為4萬5500美元；若是非加州居民，費用則約8萬7770美元。即使學費不低，但畢業後的薪資回報仍非常可觀。

  • 報導提到波莫納學院電腦科學畢業生年薪中位數為21萬7051美元，史丹福電腦科學為21萬4907美元，柏克萊電腦科學為20萬4379美元，杜克數學則高居榜首。

加州大學 加州 洛杉磯加大

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