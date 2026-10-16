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想維持香蕉新鮮度 保存方式、擺放位置很重要

記者趙健／綜合報導
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當香蕉已經熟到自己喜歡的程度後，放進冰箱反而可以延緩繼續成熟，延長食用時間。（示...
當香蕉已經熟到自己喜歡的程度後，放進冰箱反而可以延緩繼續成熟，延長食用時間。（示意圖取自Unsplash/Fabrizio Frigeni）

AI摘要

文章摘要整理：

香蕉保存要看成熟度與環境，避開高溫、碰傷及乙烯水果，熟透後再冷藏可延長食用時間。

香蕉買回家時明明還黃澄澄，沒過幾天卻突然布滿褐色斑點，甚至整根變黑，是不少家庭經常遇到的情況。其實香蕉成熟速度除與本身釋放的乙烯有關，保存溫度、擺放位置，以及旁邊放了什麼水果，都可能影響它變熟的速度。想讓香蕉多放幾天，保存方式很重要。

生活網站The Thrifty Apartment近日整理香蕉保存方法指出，香蕉在成熟過程中會釋放乙烯，這種氣體又會進一步促進成熟，因此常讓人感覺香蕉從「剛剛好」到過熟只有短短幾天。

香蕉旁邊放了什麼，可能讓這個過程加快。蘋果、酪梨、梨、桃子等水果在成熟過程中同樣會釋放乙烯，如果與香蕉放在一起，周圍乙烯濃度增加，會加快香蕉成熟。

除了乙烯，溫度也是影響香蕉成熟速度的重要因素。戴維斯加大採後技術研究與資訊中心資料顯示，溫度會影響香蕉的成熟速度。還沒有完全成熟的香蕉最好放在室溫下陰涼、通風處，避免陽光直射，也不要靠近爐灶等熱源。

另一個簡單方法是減少香蕉受到擠壓。香蕉長時間平放在檯面上，接觸面容易承受重量並出現碰傷或壓痕，這些部位也更容易變褐。使用香蕉架將整串香蕉懸掛起來，可以減少香蕉與桌面的接觸和擠壓。不過，這種方法主要是減少碰傷，不能大幅延長保存期限。

常見「包香蕉蒂」的方法也有幫助。內布拉斯加大學林肯分校的專家建議，可使用塑膠膜或鋁箔包覆香蕉蒂部，以幫助減緩成熟。

不過，相較之下，掌握冷藏時機更值得注意。不少人以為香蕉絕對不能放冰箱，其實要看成熟程度。仍呈綠色或尚未成熟的香蕉不宜太早冷藏，因為低溫可能干擾正常成熟；但當香蕉已經熟到自己喜歡的程度後，放進冰箱反而可以延緩繼續成熟，延長食用時間。

冷藏後還可能出現一個容易讓人誤會的現象：香蕉皮很快變成深褐色甚至黑色，但這並不代表裡面的果肉已經壞掉。內布拉斯加大學林肯分校的專家指出，成熟香蕉冷藏後外皮可能變黑，但果肉仍可維持良好狀態數天。以後看到香蕉皮變黑，不必急著直接丟掉，可先剝開查看果肉狀況。

已經切開或去皮的香蕉則不同。果肉接觸空氣後會因氧化逐漸變褐，可在切面抹上少量檸檬汁等酸性果汁，幫助減緩褐變，再放入密封容器冷藏。

精華 FAQ

  • 因為香蕉在成熟時會釋放乙烯，這種氣體又會促進自己繼續成熟；若周遭溫度偏高、受擠壓，或和其他乙烯水果放一起，變熟與變褐的速度都會更快。

  • 可把香蕉放在室溫陰涼通風處，避免日照與熱源；也可用香蕉架懸掛，減少和檯面接觸造成的壓痕。若要再減緩成熟，可用塑膠膜或鋁箔包住香蕉蒂。

  • 尚未成熟的綠香蕉不宜太早冷藏，否則會干擾正常熟成；但已熟到想要的程度後，放冰箱可延緩繼續成熟。冷藏後外皮變黑不一定壞掉，剝開看果肉多半仍可食用。

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