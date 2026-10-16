研究：遵守消費者隱私法資料經紀商 不到1成

史丹福大學研究員金恩（Jennifer King）博士。(hai.stanford.edu)

AI摘要 文章摘要整理： 史丹福大學研究指出，加州DROP平台上的資料經紀商中，真正遵守消費者隱私法者不到1成，且普遍以暗黑設計阻礙民眾刪除個資。

史丹福大學 最新研究發現，在已註冊個資刪除計畫DROP的資料經紀商中，只有不到十分之一遵守了加州 消費者隱私法。

聖荷西信使報報導，加州首創的「刪除」（DROP）計畫允許居民要求數據經紀商刪除其個人信息，但該計畫卻依賴於一些經常違反現有隱私法的公司。刪除法案通過後，已有超過600家公司在加州註冊成為資料經紀商。

該法案授權加州隱私監管機構CalPrivacy創建了DROP平台，為加州居民提供一站式服務，幫助他們刪除被收集並出售的大量個人數據，這些數據涵蓋從實時位置信息到生殖健康和性別認同等各種信息。截至上周，已有約52萬加州居民註冊了該平台。

然而，史丹福的研究人員在一篇新論文中指出，在已註冊DROP的資料經紀商中，只有不到十分之一完全遵守了2018年「加州消費者隱私法案」（CCPA）的透明度要求。該法案要求資料經紀商回應個人消費者的資料刪除請求並移除相關資訊。研究人員表示，大量資料經紀商製造了許多阻礙，並存在「暗箱操作」等問題，使得消費者更難刪除自己的資訊。

在透明度方面，研究人員分析了當時註冊的522家資料經紀商的網站和隱私權政策，以確定它們在2025年6月至9月期間是否遵守了報告收到的資料刪除請求數量以及發布隱私權政策的要求。此外，研究人員還分析了隨機抽取的250家資料經紀商的線上請求流程，發現其中存在摩擦和「暗黑模式」設計特徵，包括21%的資料經紀商要求消費者完成驗證碼謎題，以及43%的資料經紀商強迫使用者多次提交同一份表格或提交多份收集相同資訊的表格。

「顯然，有些公司並沒有認真對待這個問題，」報告的合著者、史丹福研究員金恩（Jennifer King）表示。她和同事發現的許多違反隱私法的公司之所以這樣做，是因為他們認為州隱私監管機構不堪重負，無法監管如此龐大的數據收集量，或者認為監管機構對這個行業了解不夠深入，無法有效執行隱私法。