不想每天洗擦浴室、常保清香 這7招驅異味

常保浴室無異味又清爽怡人，可以使用藤條香薰、在淋浴間懸掛尤加利葉，或室內噴霧等多個方法。（Unsplash / Clay Banks）

AI摘要 文章摘要整理： 文章整理7個讓浴室保持清香的方法，包括香薰、尤加利葉、噴霧、蠟燭、精油棉球、清洗毛巾與開窗通風，幫助減少異味與霉味。

徹底清潔家居能令居所氣味清新，但浴室異味卻於清潔後迅速回歸。不過，只消幾個板斧，就可以為浴室添加清新香氣，而不須每天洗擦。

家居生活資訊媒體The Spruce介紹以下七種小秘笈，以常保浴室氣味清爽：

1.使用藤條香薰

這是最簡單的方法。可以購買，也可用精油自製。柑橘、花香或香草氣味是理想的選擇，能夠效掩蓋異味。香味減弱時，或至少每兩周一次翻動藤條，即能達最佳效果。

2.在淋浴間懸掛尤加利葉

尤加利葉在蒸氣的環繞下會釋放出清新香氣，而且芬芳持續良久。若想浴室增添水療般的氛圍，這是極佳選擇。

3.購買室內噴霧

市面上的優質室內噴霧很多，同樣是可以購買，又或用精油和裝飾噴霧瓶自製。

4.點燃蠟燭

使用香氛蠟燭。如果想定期更換不同香味，可以選擇細小和釋出季節性氣味的類型。空間較小的浴室特別適合點燃香氛蠟燭，亦因空間小而不需使用香味濃鬱的，淡淡幽香更勝一籌。

5.試試棉球妙用

將幾個棉球浸泡在香氛精油中，再放入浴室的垃圾桶或放在櫃架上的小容器內。這樣無需點燃或噴灑任何物品，就能快速散發香氣，而選用濃鬱又清新的氣味如檸檬或柳橙等，效果尤佳。

6.定期清洗毛巾

不想每天徹底擦拭整個浴室的話，也需要定期清洗所有毛巾，包括浴巾、手巾和淋浴墊，這些物品很容易產生霉味。這樣除了保持衛生，定期清洗浴室裡的軟性用品，亦能使空氣散發著清新怡人的洗衣香味。

7.打開窗戶

讓浴室通風換氣、保持空氣清新的最佳方法。不單可以排走異味，又能有效去除霉味，幫助清除空氣中存留的細菌。如果浴室沒有窗戶，可以經常開啟排氣扇。若沒有排氣扇，不妨考慮安裝一個。