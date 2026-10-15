審計長示警：聖嬰暴雨逼近 加州57座危險水壩拉警報

奧洛維爾水壩的湖畔景觀。該水壩2017年曾發生溢洪道嚴重受損事件。（取自加州水資源廳官網）

AI摘要 文章摘要整理： 加州審計報告警告，面對聖嬰可能帶來的強降雨，全州57座老舊水壩存在嚴重安全隱患，卻因執法與資金不足遲未修復。

CalMatters報導，聖嬰現象（El Niño）可能在今年冬季為加州 帶來強降雨，但州內數十座老舊水壩卻存在安全隱患。加州審計長最新報告警告，全州至少57座水壩狀況不佳，其中40座被列為高危害或極高危害等級，一旦潰決，恐危及多達150萬人，造成超過2650億元經濟損失。洛杉磯、舊金山灣區 及聖地牙哥 等人口稠密地區尤其值得關注。

最新報告 促州議會限期危壩提交修繕計畫

12日公布的報告指出，截至今年5月，加州共有57座水壩被評定為「狀況不佳」或「不符合標準」，且因州政府檢查而持續增加。報告強調，水壩的「高危害」等級並不代表即將潰決，而是指一旦發生事故，可能造成重大傷亡及財產損失。因此，當老舊設施缺乏維修，又面臨極端降雨威脅時，潛在風險不容忽視。

水壩老化 維修嚴重不足

加州水資源廳（DWR）監督全州超過1220座水壩，大多數狀況良好，但部分水壩興建於安全標準較寬鬆的年代，歷經數十年使用，已出現混凝土老化、泥沙淤積及溢洪道侵蝕等問題。水壩維護責任分屬地方政府、水務機構、公用事業公司及私人所有者。

加州水資源廳在奧洛維爾水壩的河道排水閥出口系統汰換工程中，新安裝的固定錐形閥。 (取自加州水資源廳官網）。

報告揭露一個令人震驚的案例：某座水壩溢洪道出現寬達47英尺的破洞，超過30年仍未修復。一旦發生事故，可能影響近300人，造成超過8800萬元損失。州政府以安全考量為由，未公開該水壩名稱。

加州並非沒有水壩災難的歷史。1928年，洛杉磯西北方的聖法蘭西斯水壩（St. Francis Dam）潰決，造成數百人死亡。2017年，北加州奧洛維爾水壩（Oroville Dam）溢洪道嚴重受損，迫使近20萬居民撤離，凸顯大型水利設施一旦失控可能造成的災難。

奧洛維爾事件後，加州立法機關於2017年擴大水資源廳執法權限，允許對違反安全規定的水壩所有者採取限制蓄水、財產留置及罰款等措施。然而，審計發現，這項權力至今從未真正用於懲罰違規所有者。截至今年4月，州工程師已將44座水壩的所有者移交執法程序，但水資源廳從未對未改善缺失者採取懲罰性措施。審計長批評，這種執法不力使嚴重安全問題長期存在。

州水資源廳解釋，2022年雖已完成執法規章，但因人力不足，加上擔心無法負擔行政聽證及法律程序費用，始終未能有效執行。更嚴重的是，現行法律限制州政府在水壩尚未達緊急危險程度前，直接採取強制處置措施，形成漏洞。

修壩需280億 補助有限

資金不足是另一項重大障礙。加州法律未要求水壩所有者預留長期維修基金，許多地方政府及私人業者即使知道設施需要修繕，也無力支付龐大費用。

州長紐森四年前曾將水壩整修列為強化供水的重要策略，但2024年州政府卻大幅刪減相關補助。雖然同年通過的公投提案為水壩修繕計畫提供4億6400萬元，今年9月聯邦緊急事務管理署（FEMA）也核發約62萬9000元補助，但相較於全州估計達280億美元的修繕需求，仍是杯水車薪。

緊急應變準備不足也是問題。目前全州仍有245座水壩的緊急應變計畫尚未獲州長緊急服務辦公室核准，部分所有者遲未完成修訂，州法也未設定完成期限。

審計報告呼籲州議會制定明確期限，要求高危害水壩所有者提交維護及修繕計畫，並擴大州政府執法權限。若所有者拒不改善，州政府應有權在災難發生前，下令徵收並停止使用危險水壩。

州水資源廳防洪管理與安全事務副廳長Laura Hollender表示，雖不同意審計報告部分結論，但正檢視建議，並為可能到來的聖嬰冬季做好準備。