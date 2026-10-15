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HOPE兒童信託計畫 弱勢可領3000元

洛杉磯訊
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加州HOPE兒童信託帳戶計畫，為符合資格的寄養青少年及因新冠失去父母或主要照顧者...
加州HOPE兒童信託帳戶計畫，為符合資格的寄養青少年及因新冠失去父母或主要照顧者的兒童提供3000美元投資基金，協助成年後負擔住房、教育及生活開支。（HOPE兒童信託帳戶計畫官網）

AI摘要

文章摘要整理：

加州HOPE兒童信託計畫為寄養青少年與新冠失親兒童提供3000元基金，符合條件者可申請，18歲後取用並支援住房、教育與生活需求。

加州HOPE兒童信託帳戶計畫，為符合資格的寄養青少年及因新冠失去父母或主要照顧者的兒童提供3000元投資基金，協助成年後負擔住房、教育及生活開支。州府呼籲民眾善用HOPE計畫，符合資格者可透過兩類管道申請。

HOPE由加州財務長辦公室管理，財務長馬世雲（Fiona Ma）擔任計畫委員會主席。州政府估計約有5萬6000名兒童及青少年可能受益。馬世雲正競選加州副州長，HOPE計畫是其財務長任內最重要政績之一。

申請資格分為兩類。 第一類為曾接受寄養服務者：須曾是加州居民、出生於2004年9月27日或之後，並於2022年9月27日或之後進入寄養體系；同時須符合累計接受寄養服務超過18個月且家庭團聚服務已終止，或年滿16歲後進入寄養體系且家庭團聚服務已終止等條件。最終資格由加州社會服務部核定。

第二類為因新冠疫情失去父母或照顧者：須於2020年1月31日至2023年5月11日期間，因父母、法定監護人或印第安兒童照顧者感染新冠或相關長期影響而失去對方，且當時未滿18歲並居住加州，家庭收入也須低於兒童Medi-Cal適用標準。申請須提供死亡或醫療證明、年齡及居住證明，以及家庭收入資料。

資格確認後，州政府將為獲批者設立HOPE信託帳戶並存入3000元。受益人18歲後可領取，須於27歲前一次提領，可用於住房、教育、醫療、交通及創業等，並享有免費理財輔導。

年滿13歲者可自行申請，未滿13歲須由符合資格的成年人代辦；若遭拒，可於60日內提出書面申訴。申請及資格查詢請至官方網站：寄養青少年：https://hopeaccount.ca.gov/foster/；新冠失親青少年：https://hopeaccount.ca.gov/covid/。申請仍須經機構核實，並非保證獲批。

精華 FAQ

  • 這項計畫主要提供兩類對象：符合條件的寄養青少年，以及因新冠疫情失去父母、監護人或主要照顧者的兒童。州政府預估約有5萬6000人可能受益，獲批後將設立信託帳戶並存入3000元。

  • 申請者須曾是加州居民，出生於2004年9月27日或之後，且於2022年9月27日或之後進入寄養體系；另需符合累計寄養超過18個月，或年滿16歲後進入寄養且家庭團聚服務已終止等條件。

  • 申請者須在2020年1月31日至2023年5月11日期間失去父母、法定監護人或印第安兒童照顧者，且當時未滿18歲並居住加州；還需提供死亡或醫療證明、年齡與居住證明，以及家庭收入資料。

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