我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

停手三天後 澤倫斯基不忍了：將恢復攻擊俄煉油廠

前空服員曝長途飛行6大密技「換兩次衣服」才是內行

加州州大考慮 國際學生免考托福

編譯廖宜怡／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
鑑於國際學生因聯邦政策減少，加州州大擬允許母語非英語的國際學生免考托福。（美聯社...
鑑於國際學生因聯邦政策減少，加州州大擬允許母語非英語的國際學生免考托福。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

加州州大因國際學生減少，正考慮以多種認可方式取代托福要求，並可能於11月定案，同時盼降低招生障礙且維持英語標準。

鑑於加州各大學院校面臨國際學生減少的窘況，加州州大（California State University）可能改變對國際學生英語能力檢定考試的要求。

沙加緬度蜂報報導，擁有23所大學的州大系統考慮改變招生政策，允許母語非英語的國際學生免考用來證明其英語能力的檢定考試「托福」（Test of English as a Foreign Language，簡稱TOEFL）。這項計畫是由州大副總校長培瑞茲（Dilcie Perez）於9月底提出，州大可能在11月做出決定。大多數州大官員表示支持這項改革，稱此舉將減少其他國家學生的入學障礙。

培瑞茲提議使用「多種經過認可的方式」來取代用於證明學生英語能力的托福。她表示，這項改變將可減少因托福考試提供地區有限產生的障礙，同時可保持學生語言能力標準。

培瑞茲說：「這項修正既不會取消也不會降低對學生英語能力的要求，申請者仍需證明其英語程度足以參與大學課程，並從中受益。」

國際學生英語能力的判定方式或許可沿用加大（University of California）的作法。在加大系統中，申請者可以透過高中大學先修課程（Advanced Placement）、國際文憑考試（International Baccalaureate exam）或例如SAT和多鄰國英語考試（Duolingo English Test）來證明其英語能力。

加州郵報指出，隨著聯邦政府收緊移民政策，州大國際學生的比例有所減少，目前約占州大總數47萬名學生的2.5%。

Calmatters也表示，國際教育工作者協會預測，本學年國際學生入學人數將下降15%，相當於加州將減少約7000名國際學生。該協會還估計，根據國際學生繳納的學費和生活費來計算，加州將因此損失約10億元收入。

精華 FAQ

  • 因國際學生人數下滑，加州州大希望降低入學門檻與招生障礙，吸引更多海外學生申請，同時也回應托福考試地區有限所造成的不便。

  • 州大副總校長培瑞茲提議，改採多種經認可的方式證明英語能力，例如參考加大作法，接受AP、IB、SAT或Duolingo English Test等成績。

  • 報導指出，本學年國際學生可能減少15%，約少7000人；若以學費與生活費估算，加州恐因此損失約10億元收入，對校園與地方經濟都有衝擊。

加州

上一則

餐廳強制收20%小費+行政費 網譏「根本就是占便宜」

下一則

酒吧IG貼收據公開酸顧客小費給太少 遭網友抵制

延伸閱讀

簽證因素國際生申請大減 哥大新聞院暫停文科碩士招生

簽證因素國際生申請大減 哥大新聞院暫停文科碩士招生
OPT擬收7萬元高額費用 中國留學生憂求職更難

OPT擬收7萬元高額費用 中國留學生憂求職更難
川普政府打擊國際生又出招…想留美工作 校方每人付7萬元

川普政府打擊國際生又出招…想留美工作 校方每人付7萬元
平權措施中止後 哥大亞裔生比例上升 逼近白人占比

平權措施中止後 哥大亞裔生比例上升 逼近白人占比
外州公民生學費比無證生多2.6萬 司法部提告德拉瓦大學

外州公民生學費比無證生多2.6萬 司法部提告德拉瓦大學
紐約移民團體 入稟挺無證學生取得州內學費、州府助學金

紐約移民團體 入稟挺無證學生取得州內學費、州府助學金

熱門新聞

加州6.3萬退休公務員，每年領取至少10萬退休金，總額達63億。（示意圖取自Pexels）

「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬

2026-10-12 14:21
攜帶大額現金入境或存入銀行，應了解申報規定，刻意拆分現金交易以規避申報，可能觸法。（AI生成示意圖）

夫妻各帶幾千元入境 被海關請入「小黑屋」 原因...

2026-10-13 20:45
Michael所在高爾夫球場社區約有千戶，環境優美，但社區之外綠化不如爾灣。（圖／受訪者提供）

華人為省稅從爾灣搬到賭城三年多 生活最大落差是...

2026-10-07 22:15
38歲台灣女林喬音（Lin Jo Yin，音譯）涉嫌盜刷信用卡，該女子在準備從印第安納州搭機返台時遭機場警方逮捕，目前已被移送肯塔基州。（Bowling Green Police Department）

華女搭飛機返台灣前突被捕 牽出這起案件

2026-10-14 15:00
南加州一名媽媽應徵月薪4200美元的居家轉寄包裹工作，開始後察覺可疑並報警。圖為包裹示意圖。(Pexels）

僅收發包裹月入4200元 女子以為找到理想工作 結果…

2026-10-12 20:56
華女留學生在洛杉磯國際機場LAX入境時，遭遇ICE人員抓捕。圖為入境示意圖，非當事人。（記者邵敏╱攝影）

華女生入境被抓捕 無不良紀錄 ICE：任何人都能抓

2026-10-11 21:20

超人氣

更多 >
華女搭飛機返台灣前突被捕 牽出這起案件

華女搭飛機返台灣前突被捕 牽出這起案件
工卡取消540天自動展延今定案 華人移民憂生計中斷

工卡取消540天自動展延今定案 華人移民憂生計中斷
自家後院蓋數據中心 房價狂降13%、掛牌4個月仍乏人問津

自家後院蓋數據中心 房價狂降13%、掛牌4個月仍乏人問津
外賣打包15元竟收40小費 顧客已在小費欄畫「X」結果?

外賣打包15元竟收40小費 顧客已在小費欄畫「X」結果?
辛蒂克勞馥27歲兒驟逝 女兒崩潰難進食

辛蒂克勞馥27歲兒驟逝 女兒崩潰難進食