加州州大考慮 國際學生免考托福

鑑於國際學生因聯邦政策減少，加州州大擬允許母語非英語的國際學生免考托福。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 加州州大因國際學生減少，正考慮以多種認可方式取代托福要求，並可能於11月定案，同時盼降低招生障礙且維持英語標準。

鑑於加州 各大學院校面臨國際學生減少的窘況，加州州大（California State University）可能改變對國際學生英語能力檢定考試的要求。

沙加緬度蜂報報導，擁有23所大學的州大系統考慮改變招生政策，允許母語非英語的國際學生免考用來證明其英語能力的檢定考試「托福」（Test of English as a Foreign Language，簡稱TOEFL）。這項計畫是由州大副總校長培瑞茲（Dilcie Perez）於9月底提出，州大可能在11月做出決定。大多數州大官員表示支持這項改革，稱此舉將減少其他國家學生的入學障礙。

培瑞茲提議使用「多種經過認可的方式」來取代用於證明學生英語能力的托福。她表示，這項改變將可減少因托福考試提供地區有限產生的障礙，同時可保持學生語言能力標準。

培瑞茲說：「這項修正既不會取消也不會降低對學生英語能力的要求，申請者仍需證明其英語程度足以參與大學課程，並從中受益。」

國際學生英語能力的判定方式或許可沿用加大（University of California）的作法。在加大系統中，申請者可以透過高中大學先修課程（Advanced Placement）、國際文憑考試（International Baccalaureate exam）或例如SAT和多鄰國英語考試（Duolingo English Test）來證明其英語能力。

加州郵報指出，隨著聯邦政府收緊移民政策，州大國際學生的比例有所減少，目前約占州大總數47萬名學生的2.5%。

Calmatters也表示，國際教育工作者協會預測，本學年國際學生入學人數將下降15%，相當於加州將減少約7000名國際學生。該協會還估計，根據國際學生繳納的學費和生活費來計算，加州將因此損失約10億元收入。