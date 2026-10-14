Airbnb承諾投資2.5億元 興建可負擔住宅

Airbnb承諾提供2億5000萬美元用於房屋建設。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： Airbnb宣布以2.5億美元推動住房加速器計畫，為可負擔住宅補足缺口資金，並投入創新獎鼓勵建屋技術，同時承認短租也可能加劇部分城市住房壓力。

每日郵報報導，多年來被指責加劇各大城市住房負擔問題的Airbnb ，日前承諾投注2億5000萬美元，用於支持住宅開發計畫。這家短租巨頭將利用這個「Airbnb住房加速器」計畫，替面臨資金缺口的住房開發案提供「缺口融資」（Gap Financing），且將優先考慮可負擔住宅及混合收入住房計畫。

該公司表示，這項投資預計未來十年內釋放超過50億美元資金，主要鎖定已通過大部分監管程序，卻仍等待最後一筆資金才能動工的建案。Airbnb預估，全美約有75萬套多單位住宅（Multifamily Homes）屬於此情況。該計畫第一筆投資，將向德州 奧斯汀（Austin）投注640萬美元，興建201戶可負擔住宅；這些住宅屬於一項包含500多套住房的大型開發案。

該公司計畫透過「住房加速器」網站，讓開發商申請資金，初期將以美國境內投資為主。同時推出總額500萬美元「住房創新獎」，頒發五個各100萬美元獎項，提供給研發相關技術的企業與非營利機構，讓住宅興建速度更快、成本更低，也更易施工。

該公司新聞稿指出，單靠投資無法解決住房危機。要帶來持久改變，就需改革那些導致住宅興建成本過高、速度過慢的規定。

上述舉措與Airbnb執行長切斯基（Brian Chesky）今年6月說法大相逕庭。當時他曾試圖反駁外界批評Airbnb在住房危機中扮演的角色。多年來批評者認為，短期租賃業務造成住房供應短缺，因短租可能使公寓或房屋退出長租市場，引發不少在地居民不滿，認為房價與租金因此上升，讓他們逐漸無法負擔居住成本。

切斯基承認，確實有物業管理公司及企業房東透過Airbnb經營出租房，不過他認為這些業者都受到嚴格監管。但他也承認，在某些情況下，Airbnb可能會加劇住房短缺。

這波抗議浪潮，也促使全球多個城市對短租祭出日益嚴格的限制。如紐約市自今年9月起，要求提供少於30天短期住宿的房東需向市府登記，且出租期間房東需留在住宅內，每次僅能接待兩名房客。