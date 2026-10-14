訂房收「重新付款」先別急 信息恐有詐

詐騙者利用AI製作假網站，再配合竊取的個人資料，讓消費者更難察覺破綻。（ChatGPT生成）

AI摘要 文章摘要整理： 詐騙集團利用AI假網站與竊得訂房資料，冒充飯店、航空公司發送付款或改票通知，旅客應直接查官網確認，避免點擊連結受騙。

出國旅遊最怕的可能已不只是遇到扒手。隨著人工智能（AI）工具讓假網站愈來愈逼真，詐騙 集團" rel="154905">詐騙集團 還會利用竊取的訂房資料，假冒飯店或航空公司聯絡旅客；即使訊息中的住宿日期、房價 全部正確，仍可能是一場騙局。

美聯社報導，企業旅遊管理平台Engine高層Florent Silve表示，詐騙者利用AI製作假網站，再配合竊取的個人資料，讓消費者更難察覺破綻。

網路安全公司諾頓（Norton）詐騙專家Iskander Sanchez-Rola指出，旅遊騙局可能在旅客登機前就已開始。詐騙者知道旅客原本就會收到飯店或航空公司的通知，因此發出的訊息不再顯得突兀，反而與旅客的行程完全吻合。

他說，過去民眾可能認為，突然收到一則與自己毫無關係的訊息，就能判斷是詐騙；如今最危險的騙局看起來並不可疑，而是「正好符合預期」。

其中一種日益常見的手法是「預訂劫持」。詐騙者假冒飯店發送電郵或簡訊，聲稱付款失敗、信用卡遭拒，或訂房即將被取消，要求旅客立即點擊連結重新付款。

這類訊息難以辨認，是因為詐騙者可能先透過網路釣魚取得飯店員工的登入資料，再進入飯店或訂房平台系統，取得顧客的真實住宿日期、房價等資訊。接著，詐騙者利用這些資料製造可信度，誘導旅客付款。

收到這類通知時，旅客不要透過訊息內的連結付款，也不要撥打簡訊或電郵附上的電話，因為電話號碼也可能由詐騙者提供。較安全的做法，是自行進入飯店官方網站，撥打網站列出的電話確認。

類似手法也會用在航班取消通知上。詐騙者可能在出發前一天發送緊急訊息，聲稱航班取消或延誤，再假裝協助旅客重新訂票，要求支付額外費用。由於行程迫在眉睫，旅客容易在慌亂中付款。

專家建議，收到航班取消簡訊後，應先直接登入航空公司官方網站或應用程式查詢，不要點擊陌生簡訊內的連結。

QR碼本身也可能成為陷阱。Mastercard副首席安全長Alissa Abdullah表示，部分詐騙者會在餐廳原有的QR碼上覆蓋另一張貼紙，把顧客引導至假的付款頁面。如果發現QR碼像是後來貼上，或付款頁面看起來可疑，應立即詢問店員，並改用現金或信用卡付款。