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第43號提案提高新稅通過門檻 不影響一般市稅

記者趙健／洛杉磯報導
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43號提案支持者認為，提案可避免專項稅改走公民倡議途徑，不受三分之二門檻約束，恢...
43號提案支持者認為，提案可避免專項稅改走公民倡議途徑，不受三分之二門檻約束，恢復對納稅人的保障。（第43號提案競選網頁）

AI摘要

文章摘要整理：

第43號提案只提高公民連署提出的地方專項稅門檻至三分之二，不會全面阻擋一般用途市稅，今年稅案仍按現行過半規則表決。

加州地方政府未來加稅，會變得更難嗎？11月3日交付全州選民表決的第43號提案（Prop 43），將提高部分地方稅的通過門檻，但影響範圍並沒有涵蓋所有城市加稅案。

根據加州州務卿網站公布的選民指南，第43號提案對表決門檻的主要改變，是將「公民連署」提出的地方專項稅，由過半同意提高至三分之二同意；而一般用途城市稅，並不因此提高門檻。

●同樣加稅 為何有2種門檻？

要理解第43號提案，先要分清「錢用在哪」與「誰提出的提案」。

一般用途稅的收入，可供政府支付多種市政開支；專項稅則有指定用途，例如消防、交通或學校。稅種名稱本身不能決定分類，同樣是銷售稅，既可能是一般用途，也可能是專項稅。

加州立法分析官辦公室（LAO）在官方分析中指出，政府提出的地方專項稅，需要三分之二選民同意；但近年的法院判決允許選民透過公民倡議提出的專項稅，以過半同意通過。這裡的「公民倡議提出」，指的是透過選民連署取得上選票資格，並不泛指最後交給公民投票。兩類提案都須投票，但上選票的途徑不同。

●不會全面擋下城市加稅

一個容易產生的誤解是：第43號提案通過後，市政府再提出銷售稅、旅館稅或公用事業使用稅，都要取得三分之二支持。

實際上，政府提出的一般用途稅，仍適用過半門檻；政府提出的專項稅，原本就需要三分之二。此次提高門檻的對象，是公民連署提出的專項稅。

以今年南加州鑽石吧市Measure Q為例，市府提出增加1個百分點銷售稅，選票提到警務、防火、道路，也包括其他一般市政服務。該案取得過半選民支持即可通過。這類一般用途稅，不屬第43號提案提高公民專項稅門檻的範圍。

選民也不能只看提案名稱是否寫著「公共安全」，就認定它是專款專用的稅；應查閱正式條文，確認收入有沒有用途限制。

除提高表決門檻，第43號提案也提出另一限制，除憲法特定外，地方政府及選民，都不能另行創設按房產價值比例計算的稅。與按地塊收取固定金額的地塊稅（Parcel Tax，無論市值高低、面積大小，對每個獨立地塊一律徵收相同的固定金額）不同。

●今年仍有稅案適用過半規則

根據官方資料，第43號提案對公民專項稅新增、提高或續徵的三分之二要求，從2027年1月1日起適用。今年11月的公民專項稅提案，仍可按現行過半規則表決。

從北加州灣區公共交通到南加州消防與教育，今年都有透過公民連署提出的稅案。例如，灣區五縣的Connect Bay Area交通提案，擬在舊金山加徵1%銷售稅，其餘四縣加徵0.5%，徵收14年；洛杉磯市FD提案，擬加徵0.5%銷售稅支持消防服務，無固定到期日；南加州聖塔蒙尼卡的ES提案則擬向每個應稅地塊每年徵收495元，用於公立學校教育。這些提案今年均適用過半通過門檻。

在官方選民指南刊載的正反方論述中，加州納稅人協會等團體認為，第43號提案可恢復第13號提案的納稅人保障，避免專項稅因改走公民倡議途徑，就不受三分之二門檻約束。反對方則認為，提高門檻會讓超過三分之一的選民阻擋多數人支持的地方財源，增加消防、醫療、教育及住房等服務籌資難度。

11月3日交付全州選民表決的第43號提案，將提高部分地方稅的通過門檻。（本報資料...
11月3日交付全州選民表決的第43號提案，將提高部分地方稅的通過門檻。（本報資料照片，記者楊青／攝影）

精華 FAQ

  • 它主要把公民連署提出的地方專項稅，從過半同意提高到三分之二同意；但政府提出的一般用途市稅不在此列，門檻維持不變。

  • 因為人們常把「專項稅」和「一般用途稅」混為一談。實際上，政府提案的一般用途稅仍是過半即可，受影響的是公民倡議的專項稅。

  • 不會。官方資料指出，第43號提案新增的三分之二門檻要到2027年1月1日才適用，因此今年11月的公民專項稅提案仍用現行過半規則。

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