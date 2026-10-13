備妥後路 近半美國人規畫「職涯緩衝」

最新研究顯示，愈來愈多人正考慮職業緩衝，包括利用AI充當家教，學習與工作相關新技能等。（Pexels）

AI摘要 文章摘要整理： 調查顯示，近半美國上班族已啟動職涯緩衝，提前準備第二職涯或轉職後路，並透過學習AI與新技能因應快速變動的勞動市場。

紐約郵報報導，最新研究顯示，48%美國人開始進行「職涯緩衝」（Career Cushioning）規畫，也就是目前工作未能符合期待，預先探索「B計畫」，包括騎驢找馬、存更多錢、學習新技能等，替自己備好後路。

這項由科技與AI職涯教育平台TripleTen委託，市調公司Talker Research執行的研究，針對2000名辦公室員工進行調查發現，77%受訪者正替第二條職業道路做準備，以防目前工作發生變化。調查顯示，促使員工轉職的動機中，包括希望追求真正喜歡的工作、帶來更好的生活方式或減少壓力（即使薪酬相同），有些則是失業中。

儘管員工普遍認同替第二職涯做準備的重要性，但91%受訪者過去兩年仍留在目前工作，52%從未考慮第二職涯。阻礙原因包括沒時間、擔心年紀太大不適合重新開始，以及害怕再次從基層做起。

在工作穩定度方面，感到樂觀者有27%；20%覺得平靜；19%感到興奮；18%抱持希望。54%認為自己未來兩年內失業或需另找工作的風險很低，甚至無風險。

然而，46%在職員工認為過去兩年，工作職責與內容發生重大變化。這些改變包括學習新科技、面對經濟環境波動、接手同事額外工作及因應裁員等。

TripleTen招生副總裁Victor Menin表示，「如今勞動市場變化迅速，適應能力已成為愈來愈重要的職業資產。培養超越目前職位需求的技能可創造更多機會，在環境變化時提供另一條道路。」

此研究還發現，79%受訪者學習了過去不具備的技能，包括使用人工智慧（AI）聊天機器人處理日常工作、使用工作軟體內建的AI功能、學習最新商業與科技術語。受訪者認為，新學會的技能讓他們更有自信、增加工作安全感，並教同事使用。多數受訪者相信，這些技能兩年後仍具實用價值。

TripleTen人工智慧策略主管Ana Riabova表示，相較於「安靜離職」（Quiet Quittin），現在看到更多的是「安靜委託」（Quiet Delegating），將例行工作交由AI處理，員工保留需自己判斷的部分。透過這種方式累積的AI應用能力，他們更容易跨出職涯下一步。