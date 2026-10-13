AI深入職場 州府立法限制雇主利用AI解雇、懲處員工

加州州長紐森簽署多項勞工保障法案，限制雇主僅憑AI解僱或懲處員工、禁止利用生物辨識資料推測員工情緒，並要求因AI大規模裁員時須書面通知受影響員工。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 加州州長紐森簽署多項勞工法案，限制雇主濫用AI作人事決策與職場監控，並要求AI裁員時書面通知員工，同時批評聯邦AI監管不足。

從決定員工去留到分析員工情緒，人工智慧 （AI）愈來愈深入職場，加州 如今出手設限。州長紐森 簽署多項勞工保障法案，限制雇主利用AI解雇或懲處員工，禁止透過生物辨識資料推測員工情緒，並要求企業在因AI大規模裁員時，以書面通知受影響員工。

美聯社報導，紐森表示，AI應該擴大機會，而非以犧牲勞工及家庭為代價；隨著這項科技重塑職場，加州將把人放在核心位置。此次簽署的勞工保障法案包括SB 947、SB 951、AB 1331及AB 1883，涵蓋人事決策、裁員通知及職場監控等面向。

SB 947規定，雇主不得僅憑自動化決策系統解雇或懲處員工；即使使用相關系統協助判斷，仍須由人員審查及確認。針對AI可能造成的職位流失，SB 951要求企業在大規模裁員涉及AI系統時，以書面告知受影響員工。

AB 1331及AB 1883保障職場隱私，限制雇主在工作場所洗手間使用監控工具，並禁止透過AI分析員工生物辨識資料，推測其情緒狀態。紐森也將矛頭指向聯邦政府的AI政策。他簽署行政令，要求州政府機關繼續使用「人工智慧」（artificial intelligence）一詞，而非川普總統日前要求美國外交官員改用的「超級智慧」（super intelligence）。

紐森批評，業界領袖接連警告AI風險，川普卻仍未推動全面性的聯邦AI監管。川普日前表示，多名科技業領袖已簽署自願協議，承諾自行監管AI發展。紐森則認為，在缺乏聯邦領導下，州政府必須做得更多。