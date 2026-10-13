大學投報率 哈維穆德學院冠全美 加州理工、史丹福分居第3、4

WalletHub公布2027年全美最佳大學排名，加州理工學院（Caltech）排名全美第四。加州多所學校在畢業生薪資與投資報酬率方面名列前茅。（加州理工學院官網）

AI摘要 文章摘要整理： WalletHub公布2027年全美最佳大學排名，加州多所學府表現突出，哈維穆德學院在投報率奪冠，加州理工與史丹福也憑高薪資與低錄取率名列前茅。

WalletHub公布2027年全美最佳大學排名，加州 多所學府表現亮眼。加州理工學院（Caltech）排名全美第四，史丹福大學 位居第九，波莫那學院（Pomona College）及哈維穆德學院（Harvey Mudd College）則分列第21及第26名。加州多所學校的畢業生薪資與投資報酬率名列前茅，南加州的哈維穆德學院排名全美第一。

位於巴沙迪那的加州理工學院在學生甄選、師資資源及職涯發展成果三項指標中均在加州排名第一。該校不僅錄取率為受評學校中最低，師生比例最為優異，反映在招生競爭、教學資源及畢業生職涯發展方面的優勢。

在北加州的史丹福大學是全美第九，在錄取率及投資報酬率兩項指標中躋身前五名，展現學術競爭力與畢業生的職場發展潛力。

位於南加州克萊蒙（Claremont）的兩所知名學府也獲得不俗成績。哈維穆德學院排名第26，與麻省理工學院 、加州理工學院、及史丹福大學並列擁有全美最高的畢業後薪資中位數。鄰近的波莫那學院排名第21，整體表現更勝哈維穆德學院。

波莫那學院的招生競爭激烈，錄取率僅7%。研究顯示，該校將入學的新生中，有85%在高中畢業時的學業成績位居全校前10%，凸顯學生整體學術表現優異。

HEA Group分析，波莫那學院電腦科學學士畢業生的薪資中位數達21萬7051元，為全美最具經濟效益的學位之一。相較之下，波莫那學院平均每年就讀成本約3萬9000元，該校畢業生的平均年薪則約為7萬8000元。

在投資報酬率（ROI）方面，加州學校表現突出。私立學府哈維穆德學院排名全美第一，加州理工學院及史丹福大學分列第三及第四，顯示這些學校不僅提供優質教育資源，畢業生的薪資表現也具備競爭力。

WalletHub指出，四年制大學每年的學費、住宿及膳食費用平均約為3萬1000至6萬5000元，如何在教育品質與就讀成本之間取得平衡，成為評估大學價值的重要因素。

此次排名評比全美近740所高等教育機構，依據30項指標分為七大類別，包括學生甄選、就讀成本及職涯成果，並透過師生比例、畢業率、畢業後薪資及學生貸款違約率等數據，評估各校學術表現、就讀成本與教育的長期效益。

WalletHub分析師Chip Lupo表示，大學的排名通常高於學院，主因大學設有研究所課程、提供更多校園資源與機會，且畢業生收入通常較高。但Lupo也表示，許多排名優異的學院具備自身優勢，包括班級規模較小、提供更個人化的學習體驗，以及通常較安全的校園環境。