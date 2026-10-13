全美每年招聘170萬技術工 不到半數完成

一份報告指出，全美技術工種每年預計有約170萬個招聘機會，但從培訓到就業卻流失不少人。圖為示意圖。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： JFF報告指出，美國技術工種雖年年有約170萬個招聘機會，但從學徒到職訓都約只有一半完成，且需改善有薪實作、生活支持與職涯指引。

電工、水管工、汽車維修技師等工作，被視為靠手藝謀生的技術工種。非營利就業與教育組織Jobs for the Future（JFF）近期公布報告，全美技術工種每年預計有約170萬個招聘機會，但從培訓到就業卻流失不少人：每100名開始學徒訓練者，約48人完成計畫。

這份全美技術工種現況（The State of America's Skilled Trades）報告，涵蓋包括建築、安裝、維修與製造等124種職業。170萬個招聘機會，包含新增職位，及填補退休 、轉行或離職人員留下的空缺，並非每年增加170萬新工作。

報告發現，問題不只出在學徒制度。每100名進入相關高中後教育或職業培訓課程者，同樣約48人完成，且有約34人之後從事技術工作。這些數字以開始接受培訓的人為分母，不能理解成畢業生就業率，也不能把未進入相關職業者全部算成失業。

為何有人開始，卻走不到最後？除課程本身，生活開銷也可能成為障礙。福特汽車公布的報告指出，交通、托育，及受訓期間仍需收入等現實問題，都可能影響學員完成培訓。招到學生只是第一步，還須讓他們有條件持續學習，不能把中途退出簡單歸因於缺乏毅力。

根據財星（Fortune）報導，福特汽車執行長主張，讓學員在受訓期間也有工作。Jobs for the Future報告也建議，培訓計畫應及早與雇主合作，提供有薪實作與明確招聘途徑，同時處理交通、托育、工具及工作服等負擔。評估成果時，不能只看招了多少人、發出多少證照，還須追蹤學員是否完成、是否進入相關工作，以及收入與留任情況。

對考慮轉行或替子女選擇職業路線的家庭而言，「全美缺工」也不是各地、各行業都容易找工作的保證。Jobs for the Future強調，需求因職種與地區而異。福特的介紹亦指出，成為電工、水管工或汽車維修技師，各自的入行第一步不相同；選定方向後，仍需具體的職涯資訊與指引。

肯定學手藝的價值，不代表學生會經常獲得這方面的建議。福特指出，學校輔導人員中，約四分之一經常推薦學徒制度，略多於一半經常推薦職業學校，近九成則經常推薦四年制大學。