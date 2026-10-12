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加州昔淘金小鎮出售 475萬可當鎮長 「地下可能還藏黃金」

編譯陳盈霖／綜合報導
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加州普魯默斯縣（Plumas）擁有淘金歷史的小鎮貝爾登（Belden），近日以4...
加州普魯默斯縣（Plumas）擁有淘金歷史的小鎮貝爾登（Belden），近日以475萬元掛牌。（普魯默斯縣官網visitplumas.org）

AI摘要

文章摘要整理：

加州歷史淘金小鎮貝爾登以475萬元出售，內容包括旅館、餐廳酒吧與河岸土地，87歲地主科夫曼則回顧自己靠淘金致富並重建小鎮的經過。

每日郵報報導，加州普魯默斯縣（Plumas）擁有淘金歷史的小鎮貝爾登（Belden），近日以475萬元掛牌，包括一座河畔旅館、餐廳與酒吧、散布林間的繽紛小木屋、天然戲水區、一座老校舍，還有專屬的羽毛河岸（Feather River）。新主人不僅可接手一座擁有15居民、歷史悠久的小鎮，「腳底下還可能藏有尚未被發現的黃金。」

擁有小鎮56年的87歲老地主科夫曼（Ivan Coffman），多年來將該鎮打造成自己的家。他與這片土地的緣分，要從70年代淘金熱說起。「我是來自弗萊斯諾（Fresno）的水泥工，當時剛好有一個星期不用工作，就決定開車沿著羽毛河岸往上走。」

抵達貝爾登附近時，他在黃溪（Yellow Creek）匯入羽毛河的地方停下，順著溪流往上游處探尋，沒想到在溪床的碎石間，發現一顆顆散落的黃金，如小石頭般大小。他估計，光是那星期就找到約50盎司黃金。當時黃金每盎司價格約35元；若以今日每盎司約4400元計算，價值約22萬元。

之後，他致電弗萊斯諾生意夥伴，告知會在貝爾登待上一段時間，沒想到一待就是一輩子。接下來數十年，科夫曼一頭栽入淘金世界。他成為珠寶商，用黃金打造各式各樣的項鍊與戒指，也持續在附近山區與河流間淘金。1989年，他買下貝爾登。

然而，經過時間淬煉，昔日因淘金熱繁榮的小鎮，如今早已成為歷史與回憶。全盛時期有大批懷抱發財夢的淘金客湧入，上千人住在這座峽谷。至1989年，這座曾熱鬧的礦業小鎮已殞落。

隨後，鐵路的建造一度為當地注入新活力，不少遊客到羽毛河釣魚，欣賞山區美景。然繁榮終究褪去，一系列水壩工程將河流改造成水力發電水庫，加上魚群減少、地方經濟陷入困境，貝爾登的未來更顯不確定。

貝爾登羽毛河。（普魯默斯縣官網）
貝爾登羽毛河。（普魯默斯縣官網）

事實上，在科夫曼接手前，1970年代的一場大火，就已摧毀小鎮大部分建築。經過科夫曼積極重建，才擁有今天這片充滿奇趣、風格特殊的建築。

小鎮中心是兩層樓高的「貝爾登小鎮度假村旅館」，坐擁羽毛河景。裡面有餐廳、酒吧、零售店與客房，四周充滿各式收藏品，包括動物標本、藝術品、復古吃角子老虎機，還有一隻與真人一樣高的巨大公雞。戶外是散布於林蔭下，一棟棟色彩鮮艷的小木屋，牆上的壁畫與手繪招牌，使整座小鎮宛如西部電影片場。這裡還有一間老舊修車廠、一座關閉多年、逐漸被植物、房車吞沒的老校舍，還有一座幾乎被各式貼紙覆蓋的電話亭。

多年來，貝爾登的確吸引一批忠實旅人。走在太平洋屋脊步道（Pacific Crest Trail）的健行客會經過該處；重機摩托車愛好者，穿越「失落的內華達山區」（Lost Sierra）時也會停在小鎮休息。夏季的音樂季，更會讓小鎮一夕間湧入數千名狂歡遊客。

夏季的音樂季，更會讓小鎮一夕間湧入數千名狂歡遊客。（Belden Town Re...
夏季的音樂季，更會讓小鎮一夕間湧入數千名狂歡遊客。（Belden Town Resort & Lodge）

精華 FAQ

  • 出售內容包括河畔旅館、餐廳與酒吧、林間小木屋、天然戲水區、老校舍，以及專屬的羽毛河岸土地，整體售價為475萬元。

  • 他原本是弗萊斯諾的水泥工，70年代到羽毛河一帶尋金，在溪床找到大量金塊後開始長期淘金，之後還成為珠寶商，並於1989年買下小鎮。

  • 貝爾登曾因淘金與鐵路繁榮，後來又因水壩工程、魚群減少和經濟衰退而沒落，經重建後則靠健行客、重機族與夏季音樂季重新聚集人潮。

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